Desocupación en Comodoro y Trelew: Hay 20.000 personas sin trabajo y subocupadas

El INDEC dio a conocer los datos del desempleo correspondientes al cuarto trimestre del 2025 y reveló que la desocupación subió en toda la provincia de Chubut.

Entre trabajadores desocupados y los subocupados hay 20.000 personas en el territorio provincia, mientras que en toda la Patagonia la cifra ascendió a 52.000 trabajadores en conflicto con el empleo. El desempleo más elevado se registró en Río Gallegos con el 9,5% y en Trelew-Rawson con el 9,8% de subocupados.

Con los datos correspondientes al cuarto trimestre del año pasado comenzó a reflejarse de manera más real el problema que existe en la provincia de Chubut con el empleo.

Después de registros que estaban alejados de la realidad el nuevo informe del INDEC mostró que el desempleo en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly ascendió al 4,7% y visualizó un incremento del 147% respecto del mismo trimestre del año 2024; mientras que en Trelew-Rawson trepó al 5,4% reflejando una suba del 80%.

En lo que refiere a la subocupación en el sur principal descendió al 3,4% para mostrar una baja del 21%; en tanto que en la zona del Valle subió al 9,8% entre los que tienen trabajos con menos de 35 horas semanales y con un incremento del 7,6%.

Panorama patagónico

De conjunto en la Patagonia el desempleo se ubicó en el 4,8% con una suba anual del 20% a pesar del impulso neuquino de Vaca Muerta y poniendo a Río Gallegos en Santa Cruz como el puno más elevado de la desocupación con el 9,5% que reflejó una suba del 55% en todo un año.

En el ámbito de la subocupación en la Patagonia fue del 5,3% con una retracción del 18% y visualizando que Trelew-Rawson alcanzaron el nivel más elevado de la región con el 9,8% antes mencionado.

Los desocupados y subocupados en la Patagonia ascendieron a 52.000 trabajadores sin empleo o problemas laborales, mientras que en la provincia de Chubut dicha categoría englobó a 20.000 personas. En Río Gallegos son 12.000 trabajadores que se quedaron sin empleo o tienen trabajos parciales.