El gobierno de Milei desreguló la importación de equipamiento médico usado

Lo dispuso a través de una resolución de la ANMAT que apareció en el Boletín Oficial. Apunta a que clínicas y hospitales puedan importar aparatología médica de segunda mano.

El Gobierno de Javier Milei dispuso este lunes una nueva desregulación de importaciones, en este caso para el rubro de la salud. A través de la Disposición 224/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) indicó que clínicas y hospitales podrán importar equipamiento médico usado para su uso o para ser reacondicionado en la Argentina.

"Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, celebró en su cuenta de X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al hacerse eco de la disposición publicada este lunes. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que el equipamiento médico importado será "seguro y de calidad".

A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado.



Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos.



— Manuel Adorni (@madorni) February 2, 2026

"Importar equipos médicos usados era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades. Con esta normativa, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad. Esto permite mejorar diagnósticos y tratamientos, y reducir derivaciones que demoran la atención y perjudican a los pacientes", indicó Lugones sobre los supuestos beneficios que traerá al sector médico esta nueva disposición.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también festejó la medida como "un beneficio importante para los establecimientos médicos de todo el país, porque podrán importar sin complicaciones, por ejemplo, un ecógrafo con pocos años de uso, sin necesidad de pasar por una empresa reacondicionadora".

El ministro señaló en su mensaje que, una resolución de ANMAT de 2007, restringía la importación a usuarios finales o a "empresas autorizadas como importadores de productos médicos, y requería sí o sí su reacondicionamiento con empresas específicas".

En ese sentido, Sturzenegger dijo que el "mundillo de los importadores de productos médicos y empresas de reacondicionamiento cerraba filas paras evitar la competencia (y el peronismo, una y otra vez, cumple con la casta)".

Según la explicación oficial, ahora habrá tres modalidades para la importación de equipamiento médico: traer aparatología reacondicionada en el exterior; usados que no requieran reacondicionamiento; y usados sin acondicionar para reacondicionar en la Argentina.