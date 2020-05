El Gobierno no paga y tendría que reponer descuentos

Once días después de vencido el plazo legal para pagar los haberes de abril, el gobernador Mariano Arcioni no solo no cumplió, sino que aún les adeuda el mes de marzo a los integrantes de los rangos 3 y 4 de la administración pública, que son los que cobran más de 65 mil pesos mensuales. También les debe marzo a los jubilados del último rango.

Por otra parte, esta semana el gobierno debería devolverles los descuentos a los docentes que interpusieron una medida cautelar por lo que no cobraron en marzo.

La medida a favor de los derechos laborales proviene del fallo del juez de Trelew, Paulo König, quien el viernes intimó por carta documento al Ministerio de Educación que conduce Andrés Meiszner a devolver el dinero descontado a no pocos de los docentes que pudieron cobrar marzo.

Al respecto, el juez König recordó en FM Del Mar que las circunstancias que lo llevaron a acoger la medida cautelar son “las mismas o muy similares” a las que hubo con un fallo anterior suyo, en el mismo sentido, en noviembre del año pasado.

“Me extrañó mucho la decisión de volver a hacer descuentos. En el anterior caso la Provincia decidió apelar pero en segunda instancia acataron mi decisión porque creo que entendieron que era correcta; o por las movilizaciones de las maestras”, sostuvo el magistrado de Trelew.

“La persona que no recibe sueldos tiene un problema; si le suma descuentos mucho más”, añadió König.