El Gobierno va por una reforma electoral con cambios en las PASO

Para intentar dejar atrás el escándalo $LIBRA y los viajes de Adorni, Javier Milei apura el debate por la reforma electoral y negocia cambios en las PASO.

Acorralado por las contundentes revelaciones en el caso $LIBRA y los escandalosos viajes casta del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa a Nueva York en el avión presidencial y en jet privado a Punta del Este, el presidente Javier Milei apura su agenda legislativa con el propósito de recuperar la centralidad de política y torcer la discusión pública.

Para ello en la Casa Rosada apuestan a acelerar debates que prometen generar fuertes discusiones en el Congreso y los medios como su proyecto de reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única. El objetivo del gobierno libertario es que el proyecto comience a tratarse lo antes posible.

Según trascendió en ámbitos oficiales el gobierno libertario apura el tratamiento de modo que los cambios se aprueben en los próximos meses, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral de 2027.

En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias. La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino, recuperó el sitio minutouno.