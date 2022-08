Ángel Sierra dijo que "no vamos a permitir que una persona que dañó el edificio venga a cumplir tareas acá". La Justicia lo condenó a tres años en suspenso y debe cumplir tareas, entre ellas trabajar ad honorem en la Legislatura.

El gremio legislativo no quiere a Goodman dentro del edificio

La pena de 3 años en suspenso con el agregado de tareas comunitarias en la Legislatura de Chubut que deberá cumplir el exsindicalista docente Santiago Goodman, ya despertó polémica. Precisamente, en el gremio APEL, que agrupa a los trabajadores legislativos, que salió a cuestionar la decisión de la Justicia de enviar al condenado a esa sede, publica Jornada.

“Vamos a hacer alguna presentación porque no estamos de acuerdo en que una persona que dañó el edificio venga a cumplir tareas acá. De ninguna manera lo vamos a permitir”, advirtió Ángel Sierra, el secretario general de la APEL.

“En todo caso –agregó-, Goodman debería venir a pintar paredes, a reparar lo que dañó, no a estar en la biblioteca de la Legislatura”.

Sierra mantiene con Goodman un enfrentamiento desde hace tiempo, antes de que juntos integraran la Mesa de Unidad Sindical: “Hace mucho que no pertenezco a la Mesa de Unidad Sindical, precisamente por movimientos que han realizado algunos dirigentes. Por ejemplo cuando murió el policía en la Casa de Gobierno (N. de la R.: el comisario Néstor Chávez, que falleció de un infarto en medio de una manifestación a las puertas de la Casa de Gobierno en 2018). Ese día dije que no participaba más de la Mesa y me fui”.

Sobre la condena a Goodman y las denuncias de “criminalización de la protesta” que hicieron otros gremios, Sierra dijo que no pensaba opinar: “Sí digo que todo tiene un límite, la protesta tiene un límite, nosotros nunca hemos roto nada al protestar. Hemos tomado Casa de Gobierno, pasado noches enteras ahí adentro y nunca rompimos nada”, dijo el gremialista de los legislativos.