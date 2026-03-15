El hombre de 69 años que falleció este sábado tras caer desde el cuarto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia, fue identificado como Plinio Marcos Tabacco. Era un reconocido vecino y militante peronista de Río Gallegos.

El hombre que cayó de la escalera era un exjugador de Boxing

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en un apart hotel ubicado sobre calle 9 de Julio al 800, casi San Martín. Personal policial acudió al lugar tras un llamado de emergencia y encontró al hombre sin vida en el sector central del edificio, luego de precipitarse por el hueco de una escalera caracol.

Según las primeras pericias, Tabacco –que había venido a la ciudad junto con su esposa y una hija- habría perdido el equilibrio mientras descendía por la escalera interna, cayendo desde una altura considerable hasta la planta baja, lo que le provocó la muerte en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y de la División Policial de Investigaciones, quienes realizaron un relevamiento completo de la escena y analizaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Las filmaciones confirmaron que no hubo intervención de terceros.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que descartó la hipótesis de un hecho criminal y concluyó que se trató de un trágico accidente doméstico.

Tabacco se encontraba en la ciudad junto a su esposa y su hija. En su trayectoria pública se destacó como militante peronista y exjugador del Atlético Boxing Club, además de haber trabajado durante años en el ámbito estatal provincial.

Fuente: La Opinión Austral