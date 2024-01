El insólito manual de estilo de la era Menem para Diputados TV

La comunicación oficial les pidió a los periodistas evitar la "transpiración" y también "no incomodar, no presionar". Además, les aclaró cómo se deben referir a los legisladores: "No diputadas y diputados, sino diputados".

La Cámara de Diputados, bajo la gestión de Martín Menem, anunció el lunes un nuevo manual de estilo para los periodistas de Diputados TV, en el que, entre otros temas, se prohíbe "incomodar" a los entrevistados, evitar la "transpiración" y no "utilizar el lenguaje inclusivo".

"Con respecto a las entrevistas a diputados y funcionarios: no insistir si evita el tema, no incomodar, no presionar", ordena el comunicado que fue difundido a los trabajadores, y sigue: "No adelantar la respuesta ni marcar posturas, preguntar el hecho en particular lo más objetivamente posible".

Luego, la comunicación oficial explicó las medidas para los conductores y los columnistas. "Atentos al cuidado personal: no mate visible, no chicles, no toquetearse la cara, transpiración, no gestos, no botellas de agua en la mesa. No marcar familiaridad con los entrevistados, no emitir opiniones personales ni inducir respuestas, no usar lenguaje inclusivo, no estar atentos al celular o la tablet en el aire", marcó.

En el aspecto del lenguaje inclusivo, el documento profundizó, ya que pide que los periodistas no digan "todxs o todas y todos, sino expresar todos". "No diputadas y diputadas, sino diputados; no infantes ni infancias, sino niños", siguió el polémico comunicado.

"Tenemos que hacer juntos un referéndum para conductores y otro para panelistas y entregárselos para que sepan cómo comenzar a manejarse en el aire durante el programa. Una vez que entreguemos el referéndum, a diario se realiza, con cada uno de los conductores y panelistas, las observaciones de lo que de lo que se habló post programa con conductores y panelistas para mejorar las indicaciones de cada referéndum de manera objetiva", agregó.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudió el nuevo manual de estilo: "El mensaje que recibieron las y los periodistas de Diputados TV representa un nuevo ataque a la libertad de expresión y una regresión absoluta en materia de comunicación, que no solo desconoce el rol de un periodista, que es el de preguntar y repreguntar si es necesario, sino también los avances de nuestra sociedad por ejemplo en materia de género. Nos preocupa, esperamos que legisladores de todos los bloques lo repudien y que autoridades superiores lo reviertan".