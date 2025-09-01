El ISSyS celebra el Día del Jubilado con un sorteo especial

La inscripción podrá realizarse hasta el 21 de septiembre en la página web del organismo. Habrá premios de estadías de siete días para dos y cuatro personas en alguno de los complejos turísticos del organismo.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) lanzó un sorteo especial por el Día del Jubilado que se celebra el próximo 20 de septiembre. La inscripción ya se encuentra disponible y podrá realizarse hasta el domingo 21 en la página web del organismo.

El presidente del ISSyS, Pablo Macadam, destacó que “este sorteo es una manera de reconocer a nuestros jubilados en su día y, al mismo tiempo, promover la utilización de nuevas herramientas digitales que facilitan el acceso y la gestión de trámites de manera ágil y segura”.

De esta forma, el Instituto de Seguridad Social y Seguros no solo celebra a sus jubilados y pensionados, sino que también reafirma su vocación de acompañamiento y cercanía, fortaleciendo los lazos con quienes son parte esencial del organismo.

La inscripción para el sorteo estará vigente desde este 1 de septiembre hasta el domingo 21 de este mes a las 22:00 horas. Para participar, los jubilados y pensionados deberán ingresar al sistema de autogestión previsional disponible en www.issys.gov.ar, con su usuario y clave personal, y presionar el botón destinado al sorteo.

Los ganadores serán dados a conocer en un acto que se llevará a cabo el 22 de septiembre a las 11 horas en instalaciones del Instituto, con la certificación de un escribano público garantizando la transparencia del proceso.

LOS PREMIOS

Desde el Instituto se informó que el primer premio consiste en una estadía de 7 días para cuatro personas en uno de los complejos turísticos del ISSyS, a elección del ganador/a.

El segundo premio, en tanto, contempla una estadía de 7 días para dos personas en uno de los complejos turísticos del ISSyS, a elección del ganador/a.

Los ganadores serán notificados a través del sistema de autogestión y sus nombres se publicarán en la web oficial y en las redes sociales institucionales. Los premios se entregarán en formato de voucher con vigencia hasta el 20 de septiembre de 2026.

Más información en: www.issys.gov.ar