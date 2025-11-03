Un total de 16 judocas, en ambas ramas, formaron parte de una nueva concentración el fin de semana en Comodoro Rivadavia.

El judo provincial definió el equipo para los Juegos de la Araucanía

El fin de semana en Comodoro Rivadavia, un total de 16 judocas (ambas ramas) de diferentes localidades de la provincia, formaron parte de una nueva concentración y tope selectivo, con vistas a la conformación del equipo que representará a Chubut en los próximos Juegos de la Araucanía, que se realizarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

Las jornadas de entrenamientos y Tope se desarrollaron en el Club Ingeniero Huergo, durante sábado y domingo, contando con la participación de deportistas provenientes de Comodoro Rivadavia, Trevelin, Trelew y Puerto Madryn.

Las actividades, que estuvieron enfocadas en el perfeccionamiento técnico y evaluaciones de rendimiento, contaron con la presencia del doctor Lucas Escobar, responsable del Cuerpo Médico de Chubut Deportes.

Una vez finalizada la concentración y el tope, el cuerpo técnico integrado por: Florencia Fernández (femenino), Gaspar Vergani (masculino) y Alejandro Mansilla (delegado), confirmó el equipo que competirá en La Pampa.

El equipo masculino estará integrado por: Ciro Benítez Alvelo (60kg- Comodoro Rivadavia), Emiliano Benítez Gill (66kg- Trelew), Máximo Ocampos Ratti (73kg- Puerto Madryn), Santiago Alfonso Maciel (81kg- Puerto Madryn) y Thiago Hughes (90kg- Trevelin). Restaría confirmar un integrante más en los 55kg.

En tanto el femenino estará compuesto por: Samantha Acosta (48kg- Comodoro Rivadavia), Adriana Farías (52kg- Comodoro Rivadavia), Kiara Fernández (57kg- Comodoro Rivadavia), Arianna Villegas (63kg- Comodoro Rivadavia) y Abigail Currumil (78kg- Puerto Madryn). Resta confirmar una participante en los 70kg.