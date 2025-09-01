El juez que frenó la difusión de los audios de Karina Milei acumula denuncias graves

El juez Civil y Comercial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, enfrenta un panorama judicial y disciplinario complejo. El Consejo de la Magistratura lo notificó formalmente sobre seis expedientes abiertos en su contra, que incluyen denuncias por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de normas internas del Poder Judicial.
Las presentaciones fueron realizadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) y actualmente son analizadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau. El organismo dispuso notificar al magistrado e invitarlo a presentar su descargo dentro de los próximos 20 días, plazo en el que podrá ofrecer pruebas, designar abogado y ejercer su derecho de defensa.
Uno de los casos más graves en su contra corresponde al testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por Maraniello a menos de una semana de ingresar a su juzgado. Según su denuncia, el juez la presionó para salir fuera del ámbito laboral, donde la sometió a tocamientos y besos no consentidos, y luego la forzó a mantener relaciones sexuales como única forma de “poner fin a la situación”.
La Comisión continuará evaluando las pruebas y testimonios reunidos en los seis expedientes. En caso de que las acusaciones prosperen, el proceso disciplinario podría derivar en sanciones o incluso en un pedido de remoción del magistrado.