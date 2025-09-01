El juez que frenó la difusión de los audios de Karina Milei acumula denuncias graves

Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal de CABA, fue notificado por el Consejo de la Magistratura en seis expedientes en su contra. Entre las acusaciones, figura un grave caso de abuso sexual denunciado por una empleada judicial.

El juez Civil y Comercial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, enfrenta un panorama judicial y disciplinario complejo. El Consejo de la Magistratura lo notificó formalmente sobre seis expedientes abiertos en su contra, que incluyen denuncias por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de normas internas del Poder Judicial.

Las presentaciones fueron realizadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) y actualmente son analizadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau. El organismo dispuso notificar al magistrado e invitarlo a presentar su descargo dentro de los próximos 20 días, plazo en el que podrá ofrecer pruebas, designar abogado y ejercer su derecho de defensa.

Uno de los casos más graves en su contra corresponde al testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por Maraniello a menos de una semana de ingresar a su juzgado. Según su denuncia, el juez la presionó para salir fuera del ámbito laboral, donde la sometió a tocamientos y besos no consentidos, y luego la forzó a mantener relaciones sexuales como única forma de “poner fin a la situación”.

La Comisión continuará evaluando las pruebas y testimonios reunidos en los seis expedientes. En caso de que las acusaciones prosperen, el proceso disciplinario podría derivar en sanciones o incluso en un pedido de remoción del magistrado.