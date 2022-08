El jugador que cambia objetivos logrados por ayuda social

Santiago Melo, el joven arquero uruguayo que defiende los tres palos de Unión de Santa Fe, cumple un objetivo pautado por el club (vallas invictas, puntos conseguidos, penales atajados, etc), y el jugador incita a la institución a que lleve una donación o acción social en una institución en particular

Con esta premisa el club Unión ya donó pelotas y participó de un entrenamiento junto a los chicos de Los Buhos FC, equipo para ciegos que representa a la provincia de Santa Fe.

"Esto me llena, me gratifica y me motiva, quiero involucrarme en cosas que aportan a otras personas", dijo Mele al diario El Observador.