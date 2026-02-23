El kárting abrió su temporada en Km 9

El fin de semana se corrió en el Kartódromo Internacional de la Asociación de Kárting Patagonia Sur (AKPS) la primera fecha de la temporada 2026, con la disputa del “Gran Premio Zona Norte Automotores”.
En ese contexto, el sábado sobre el circuito, que se encuentra en Kilómetro 9, dio comienzo la actividad con las pruebas oficiales por categorías, mientras que el domingo, en horas de la mañana, hubo otra vez pruebas, para luego dar comienzo a las clasificaciones. Pasado el mediodía, se corrieron las series y a partir de las 14:10, dieron inicio las finales.
En la categoría Sudam Senior, el ganador fue Gennaro Motessi, con un tiempo de 14’59”351/1000. El vencedor de la final, corrida a 17 vueltas, llegó escoltado por Branko Janevski y Javier Fernández.
Por su parte, Gustavo Micheloud se impuso en Sudam Master. Su tiempo fue de 15’25”259/1000. Segundo llegó el bicampeón Ezequiel Tudesco, mientras que el podio lo completó Javier Fernández.
En las demás categorías, los ganadores fueron Ezequiel Marocchi (4 Tiempos Patagónica), Juan Martín Fernández (Promocional), y Thiago Guillén (Mini).
De ese modo, se fue el primer capítulo de la temporada 2026 de la AKPS, destacando que la segunda fecha, se correrá el 22 de marzo.
Panorama
Categoría Mini – 12 vueltas
1º Thiago Guillén 13’10”161/1000
2º Bastian Soetbeer a 0’406/1000
3º Benicio Paultroni a 6’145/1000
4º Juan Pardo a 41’514/1000
5º Teo Alcaraz a 1 vuelta
6º Luana Navarro a 1 vuelta
7º Noah Quinteros a 1 vuelta
Categoría Promocional – 14 vueltas
1º Juan Martín Fernández 14’17”066/1000
2º Sofía Gonzalo a 0’270/1000
3º Valentino Blasi Caffaro a 3’528/1000
4º Giuliano Nievas a 27’319/1000
5º Ciro Schill a 2 vueltas
Categoría 4T Patagónica – 12 vueltas
1º Ezequiel Marocchi 11’53”213/1000
2º Juan José Victorino a 2’151/1000
3º Daniel Deramond a 9’128/1000
4º Leonardo Carrizo a 47’597/1000
Categoría Sudam Senior – 17 vueltas
1º Gennaro Mottesi 14’59”351/1000
2º Branko Janevski a 3’160/1000
3º Javier Fernández a 10’083/1000
4º Valentino Sartorio a 4’495/1000
5º Agustín Baima a 4’170/1000
6º Julián Cárdenas a 16’861/1000
7º Nicolás Arrieta a 1 vuelta
8º Marcos Sepúlveda a 1 vuelta
Categoría Prokart – 18 vueltas
1º Lucio Bergia 16’14”285/1000
2º José Saúl Hernández a 11’804/1000
3º Igancio Sartorio a 13’621/1000
4º Matías Carrasco a 2 vueltas
Categoría Sudam Master – 17 vueltas
1º Gustavo Micheloud 15’25”259/1000
2º Ezequiel Tudesco a 0’814/1000
3º Javier Fernández a 6’890/1000
4º Federico D’Elía a 7’218/1000
5º Alexis Arienti a 7’611/1000
6º Luciano Sartorio a 33’696/1000
7º Henry Newing a 34’132/1000
8º Marcos Malaspina a 3 vueltas