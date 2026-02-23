El kárting abrió su temporada en Km 9

Gennaro Mottesi en Sudam Senior y Gustavo Micheloud en Sudam Master, fueron dos de los ganadores que tuvo la 1ª fecha del año en el Kartódromo Internacional de la AKPS.

El fin de semana se corrió en el Kartódromo Internacional de la Asociación de Kárting Patagonia Sur (AKPS) la primera fecha de la temporada 2026, con la disputa del “Gran Premio Zona Norte Automotores”.

En ese contexto, el sábado sobre el circuito, que se encuentra en Kilómetro 9, dio comienzo la actividad con las pruebas oficiales por categorías, mientras que el domingo, en horas de la mañana, hubo otra vez pruebas, para luego dar comienzo a las clasificaciones. Pasado el mediodía, se corrieron las series y a partir de las 14:10, dieron inicio las finales.

En la categoría Sudam Senior, el ganador fue Gennaro Motessi, con un tiempo de 14’59”351/1000. El vencedor de la final, corrida a 17 vueltas, llegó escoltado por Branko Janevski y Javier Fernández.

Por su parte, Gustavo Micheloud se impuso en Sudam Master. Su tiempo fue de 15’25”259/1000. Segundo llegó el bicampeón Ezequiel Tudesco, mientras que el podio lo completó Javier Fernández.

En las demás categorías, los ganadores fueron Ezequiel Marocchi (4 Tiempos Patagónica), Juan Martín Fernández (Promocional), y Thiago Guillén (Mini).

De ese modo, se fue el primer capítulo de la temporada 2026 de la AKPS, destacando que la segunda fecha, se correrá el 22 de marzo.

Panorama

Categoría Mini – 12 vueltas

1º Thiago Guillén 13’10”161/1000

2º Bastian Soetbeer a 0’406/1000

3º Benicio Paultroni a 6’145/1000

4º Juan Pardo a 41’514/1000

5º Teo Alcaraz a 1 vuelta

6º Luana Navarro a 1 vuelta

7º Noah Quinteros a 1 vuelta

Categoría Promocional – 14 vueltas

1º Juan Martín Fernández 14’17”066/1000

2º Sofía Gonzalo a 0’270/1000

3º Valentino Blasi Caffaro a 3’528/1000

4º Giuliano Nievas a 27’319/1000

5º Ciro Schill a 2 vueltas

Categoría 4T Patagónica – 12 vueltas

1º Ezequiel Marocchi 11’53”213/1000

2º Juan José Victorino a 2’151/1000

3º Daniel Deramond a 9’128/1000

4º Leonardo Carrizo a 47’597/1000

Categoría Sudam Senior – 17 vueltas

1º Gennaro Mottesi 14’59”351/1000

2º Branko Janevski a 3’160/1000

3º Javier Fernández a 10’083/1000

4º Valentino Sartorio a 4’495/1000

5º Agustín Baima a 4’170/1000

6º Julián Cárdenas a 16’861/1000

7º Nicolás Arrieta a 1 vuelta

8º Marcos Sepúlveda a 1 vuelta

Categoría Prokart – 18 vueltas

1º Lucio Bergia 16’14”285/1000

2º José Saúl Hernández a 11’804/1000

3º Igancio Sartorio a 13’621/1000

4º Matías Carrasco a 2 vueltas

Categoría Sudam Master – 17 vueltas

1º Gustavo Micheloud 15’25”259/1000

2º Ezequiel Tudesco a 0’814/1000

3º Javier Fernández a 6’890/1000

4º Federico D’Elía a 7’218/1000

5º Alexis Arienti a 7’611/1000

6º Luciano Sartorio a 33’696/1000

7º Henry Newing a 34’132/1000

8º Marcos Malaspina a 3 vueltas