El kárting de la AKPS confirmó su regreso a pista para el fin de semana

El kartódromo Internacional de la AKPS abrirá sus puertas este fin de semana una vez más para entrenamientos libres en Kilómetro 9, luego de dos meses de inactividad.

La Asociación de Kárting Patagonia Sur fue la primera institución que presentó su protocolo ante las autoridades sanitarias en mayo, y en esa oportunidad se acercaron más de 20 pilotos que tuvieron que respetar las medidas de control impuestas desde el portón de ingreso al predio. Se les tomó la temperatura y firmaron una declaración jurada.

Lamentablemente para la institución y la actividad, se retrocedió de fase y hubo que esperar más de sesenta días para poder acelerar. Por eso, para este fin de semana está prevista una doble jornada que ya generó grandes expectativas entre los competidores de Comodoro Rivadavia.

Vale recordar que en esta temporada 2020 aún no se dio por comenzado el campeonato, y no hay certezas de si tendrá validez este certamen. Por reglamento se debe cumplir con 8 presentaciones, pero hay una sola posibilidad y es que si en agosto se habilitan las competencias, estas deberían ser dobles, es decir con dos competencias por fin de semana, algo que las autoridades de la AKPS no han confirmado aún.

Lo único concreto hasta el momento son las pruebas libres este fin de semana, donde los pilotos deberán asistir con barbijo y respetar las medidas sanitarias correspondientes, y en zona de boxes respetar el distanciamiento impuesto por las autoridades.

El horario para girar será de 14:00 a 17:00, pero los competidores deberán asistir una hora antes para poder realizar todo el protocolo pertinente antes de salir a pista.