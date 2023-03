El Kun ahora contra la Aduana: "Me tienen cosas hace 9 meses"

Desde que se retiró del fútbol y dedica el 100% de su trabajo a stremear, Sergio Agüero se dedica canto a criticar al gobierno. Primero fue porque le cobraban impuestos y ahora, en medio de una charla online con el reconocido influencer español Ibai Llanos, el ex jugador de Independiente mostró su descontento por la situación en torno a las importaciones y reveló los problemas que viene sufriendo desde hace años con la Aduana.

“El otro día me enteré lo mal que está Argentina: es uno de los tres países que no reciben productos del exterior. La ropa para los jugadores de Krü Esports la tengo que llevar yo en una valija y no es para vender, es para los chicos”, le contó el ex futbolista a Ibai Llanos.

Krü Esports es el nombre del equipo de e-sport que él maneja, donde contrata a videojugadores para que representen a su club en las distintas competencias de videojuegos de todo el mundo y que, por ende, debe darles una vestimenta representativa del equipo.

“Mandamos todo a la Argentina y la Aduana te pide el código de cada remera; si vos tenés mil remeras, ¿sabés lo que es pasar los códigos uno por uno? Remera, pantalón, mochila... Mandamos todo y quedó en la Aduana más de nueve meses”, sumó el ex Atlético de Madrid.

“Vos pagás, pero son tan f... que te la retienen a propósito para que vos no traigas ropa. No quieren que vos la traigas de afuera, quieren que las fabriques en Argentina. Los botines Puma que yo usaba cuando jugaba en la Selección me los tenía que traer una persona porque, si los mandaban por correo, no llegaban”, se quejó molesto, obviando el tema de que su proceder conspira contra el trabajo local.

“Yo creo que la gente que trabaja en la Aduana está vestida con las mejores marcas. ¿Qué hacen con todas las cosas? Habría que ver qué pasa, ¿no?”, cerró Agüero.