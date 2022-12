El "Kun" se enojó con un youtuber español: "Me caes para el orto"

El ex delantero Sergio "Kun" Agüero se enojó con el famoso streamer español DJ Mario, quien criticó a la Selección argentina y le remarcó en pleno streaming: "Me caes para el orto".

El reconocido youtuber dio su punto de vista negativo días atrás sobre los festejos de los jugadores de la Albiceleste cuando festejaron contra los de Países Bajos, una vez que consiguieron el pase a la semifinal en los penales.

La respuesta del ex Manchester City primero fue en Twitter, donde le marcó la cancha: "Andá a jugar al FIFA vos".

Ya en medio de un streaming, los encargados de hacerlos cruzar en vivo fueron el ex Barcelona Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

DJ Mario, cuyo nombre es Mario Alonso Gallardo, quiso dejar el tema a un costado y apareció con la camiseta de la Argentina puesta para bromear.

Esto poco le importó a Agüero, quien estaba visiblemente molesto. "¿De verdad que están pelotudeando, no?", fue la primera intervención del ex goleador.

"Yo no sé sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó", expresó Piqué.

"Si hace pelotudeces me caliento. Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón", aseguró el "Kun" con pocas pulgas. Y luego fue directo contra DJ Mario: "Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara".

"No entiendo por qué ´Kun´. No sé qué te he hecho", le contestó. Y cerró Agüero la discusión: "Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es".