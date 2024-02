El mal momento de la profesora de inglés de Julián Álvarez

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez, rompió el silencio con una publicación sobre el mal momento personal que atraviesa y sorprendió a sus miles de seguidores. La joven cuyos posteos no pasan desapercibidos en las redes sociales, dejó un sentido mensaje que no tardó en hacerse viral por lo que vive actualmente. Esta vez no utilizó su feed para comunicarlo, sino que lo hizo por medio de las historias de Instagram en las que subió una foto por demás emotiva.

Por medio de una imagen acompañada de sus palabras de despedida, la docente nacida en Portugal despidió a su abuelo, quien falleció a los 92 años de edad. Sin dudas, lo sucedido fue un golpe más que duro para la influencer que habitualmente viaja a nuestro país.

De hecho, la misma Sara "invitó" a su familiar hace meses atrás para que viaje con ella a Argentina y lo mostró por medio de un video que también trascendió.

"Abuelo, hoy el cielo se ganó una estrella. Cuánto te extrañaré. A pesar de tus 92 años nunca dejaste que tu niño interior desaparezca. Es por eso que nuestra relación era tan buena, éramos niños y tanto las risas como los juegos nunca cesaron. Esta foto describe eso a la perfección. Descansa en paz, abuelo", escribió Sara Duque en su cuenta de Instagram en donde compartió una imagen riendo junto al señor.