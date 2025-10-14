El mejor Sub-20 del ajedrez argentino es de Chubut

El Maestro FIDE oriundo de Puerto Madryn, Sebastián Moreno Pérez, fue distinguido en la gran gala del ajedrez nacional por su desempeño en el Open Chess Tour 2024. Es el número uno del país en su categoría y el mejor jugador absoluto de la Patagonia.

El joven ajedrecista Sebastián Moreno Pérez, único Maestro FIDE madrynense y con Norma de Maestro Internacional, fue reconocido como el mejor jugador Sub-20 del Open Chess Tour 2024, en el marco de la gran premiación anual del ajedrez argentino, que se realizó el pasado sábado en el Concejo Deliberante de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Durante el evento se distinguió a los campeones argentinos, protagonistas del Open Chess Tour, integrantes de la Liga Nacional de Ajedrez y a los ganadores de otros premios especiales de la temporada.

El Open Chess Tour reúne a los principales torneos internacionales del país, entre ellos el Abierto Internacional de Mar del Plata, el Masters y Open Ciudad de Buenos Aires, el Abierto de Villa Constitución, el Abierto Internacional PROAM y la Semifinal del Campeonato Argentino Superior, entre otros.

Actualmente, Moreno Pérez —becado por Chubut Deportes— se posiciona como el número 1 de Argentina en las categorías 2004-2005-2006, además de ser el mejor ajedrecista absoluto de la Patagonia, representando con orgullo a la provincia de Chubut en cada competencia nacional e internacional.