Se presentó la 19ª edición de la Carrera de la Mujer "Especial Día de la Madre"

La competencia se desarrollará este sábado a las 15 y será en conmemoración al Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y en la previa del “Día de la Madre”.

En el Hotel Deportivo, este martes, se hizo la presentación oficial de la Carrera de la Mujer “Especial Día de la Madre”, la prueba atlética de 5K que organiza el Club Acuarium con el apoyo del Municipio, a través de Comodoro Deportes, Secretaria de Turismo y las secretarías de la Mujer, Cultura y Salud.

Encabezaron la presentación, Hernán Martínez (Comodoro Deportes), Martín Gurisich (Dirección General de Deportes), Nancy Regina (Club Acuarium), Bienvenida Chaparro Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAEC), Giselle Merelles (Voluntarios Cruz Roja), María Magdalena Cativa (secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad), Liliana Peralta (Secretaria de Cultura), Teresa Trava (Una Sonrisa en tu Cabeza), Laura Mesa (OSDE) y Rodrigo Monzón (Borelli).

La prueba atlética solidaria tendrá una distancia de 5K, cuya largada estará ubicada afuera del Gimnasio Municipal Nº2 del barrio Pueyrredón. Además, como es habitual, se hará la caminata de 3K.

La largada será desde el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, y la prueba solidaria tiene como objetivo difundir las formas de prevención del cáncer de mama, promover la práctica de actividad física. A las 14 se hará la concentración de mujeres, a las 14:30 se realizará el lazo humano, mientras que la largada está prevista para las 15.

Nancy Regina del Club Acuarium, organizador de la prueba aseguró que este evento “forma parte y se corona desde el área del deporte por su finalidad y objetivo del programa ‘Octubre Rosa’, que desde hace cinco años se implementó y vimos que era bueno. Podemos prevenir esta enfermedad desde la práctica de la actividad física, teniendo una buena nutrición y realizando los controles preventivos. El control es fundamental desde nosotros”.

Esta 19ª edición de la Carrera, Regina indicó que “es especial porque convoca a todas las mujeres para que se sumen a comprar la remera. Esto es importante, es un mensaje que van a llevar todas las mujeres y por supuesto, participar del evento con todo lo que tiene para brindarles. Será una verdadera fiesta y habremos multiplicado, en este Comodoro, muchísimas voluntades, que seguramente, tienen ese don de poder ayudar, porque sin dudas estamos ayudando a otras mujeres y nos estamos ayudando principalmente a nosotras mismas”.

Bienvenida Chaparro, presidenta de la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAEC), invitó a todas las mujeres a ser parte de la iniciativa que “lo harán por una causa muy noble y nos ayudan a difundir la prevención que es nuestra principal actividad en nuestras campañas que se realizan a través del año. El aporte que Acuarium realiza cubre un gran porcentaje de los gastos de nuestras campañas”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, sostuvo que desde el Estado municipal “es un orgullo participar de este evento de esta magnitud. Agradecer a Nancy (Regina), quien hace mucho tiempo se puso al hombro el tratar de trabajar por otros y para otros. Estamos en la 19ª edición de un evento, que tradicionalmente nos va a juntar en el Gimnasio Municipal 2, y donde todas las mujeres van a poder estar y acompañar, porque termina siendo un evento de la familia. Como Estado municipal vamos a estar, seguiremos trabajando, acompañando y apoyando a un evento que tiene un fin que es muy solidario. A la comunidad le pedimos que se acerque, participe, que compre la remera que estará colaborando con otra persona y que lo podamos hacer es muy importante”.