River derrotó por penales 5-4 a Atlético de Madrid y este domingo definirá ante Palmeiras el título del certamen, donde busca defender la corona.

El "Millo" es otra vez finalista de la Messi Cup

La Octava división de River Plate, actual defensor del título, se clasificó este sábado para jugar la final de la segunda edición de la Messi Cup.

El elenco “millonario” se impuso por penales 5-4 ante el Atlético Madrid de España, el mismo rival a quien venció en la final de la primera edición de este certamen, que organiza en Miami, Estados Unidos, el crack argentino Lionel Messi.

Mateo Amarilla y Jorge Ibarra Sosa anotaron los goles de River en el tiempo regular, mientras que Pablo Martos e Iker Lara Fernández, convirtieron para el “Colchonero”.

En la definición desde los doce pasos, para River anotaron Sosa, Ignacio Serra, Bautista Burgueño, Mateo Lezcano y el arquero Rodolfo Durante. Fueron atajados los remates de Tobías Rojas y Juan Ignacio Lezcano.

Para los españoles anotaron Pablo Martos, Benjamín Fernández, Dani Díaz y Adrián Carmona. El arquero Durante atajó los disparos de Martín Díaz, Tulio e Iker Fernández.

De esa manera, River defenderá este domingo el título que logró en la primera edición ante el Palmeiras de Brasil, que en la otra semifinal, derrotó 3-2 al Ajax de Países Bajos, tras arrancar perdiendo 0-2.

De esa manera, River y Palmeiras jugarán este domingo desde las 19 la final de la segunda edición de la Messi Cup, en donde el “Millo” buscará volver a quedarse con la Copa de Oro en el estadio del Inter Miami. La final será transmitida por la señal de ESPN.