El ministro Filmus inauguró el Simposio "Fronteras en Biociencias 4"

Ayer por la tarde en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) del Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo lugar la ceremonia de inauguración del Simposio “Fronteras en Biociencias 4”. Las tres jornadas del encuentro -que comenzó el miércoles y finaliza este viernes - cubrirán temas de actualidad en el campo de las biociencias de la mano de destacadas investigadoras e investigadores.

Organizado por el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), partner de la Sociedad Max Planck en Argentina, la cuarta edición del Simposio está coordinada científicamente por el Dr. Eduardo Arzt, investigador superior del CONICET y fundador del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Partner Max Planck), y el Dr. Herbert Jäckle, ex vicepresidente de la Sociedad Max Planck.

En la apertura estuvieron presentes y tomaron la palabra el Encargado de Negocios de la Embajada de la República Federal de Alemania, Peter Neven; Jäckle, Arzt y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

En su discurso el titular de Ciencia agradeció a Max Planck por el edificio: “Si no estuvieran estos edificios me animo a decir que el shopping que está aquí al lado abarcaría toda esta extensión, y no es lo mismo la ciencia que un shopping”, advirtió a los presentes. “Hoy en Argentina estamos discutiendo lamentablemente si es ciencia o shopping, y hay algunos que quieren privatizar la ciencia. No es imaginable que la ciencia básica sea útil para el mercado, que pueda ser privatizada, no imaginamos un país sin ciencia”, continuó. “Vamos a trabajar para que la ciencia sea efectivamente una política de Estado, sin miedo a que los calendarios electorales decidan si vamos a seguir aportando o no a la ciencia”.

El ministro Filmus anunció además que el Ministerio “se compromete dar 2 becas más para que junto con las de la Fundación tengamos 4 becas para que nuestros estudiantes de doctorado puedan recuperar la posibilidad de ir al Instituto Max Planck, que es un lujo para ellos el poder viajar a Alemania. Este es un compromiso que llevaremos adelante antes de fin de año”.

Asistieron también la vicepresidenta de la Max Planck, Asifa Akhtar y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi.

La segunda jornada finalizó con la conferencia pública de Moritz Helmstaedter (Instituto Max Planck de Investigación Cerebral, Frankfurt) sobre la conectómica de la corteza cerebral, moderada por el investigador del CONICET, Diego Golombek. Más temprano se destacó la disertación de Asifa Akhtar, titulada “Múltiples facetas de la regulación epigenética por el complejo MSL: Del cromosoma X al síndrome del neurodesarrollo”.

El Simposio está dividido en distintos bloques temáticos, en los que más de 20 científicas/os de la Sociedad Max Planck de Alemania y reconocidos investigadores e investigadoras de instituciones argentinas disertarán sobre distintos temas como neurociencia, microbiología, inmunología, biología estructural, medicina traslacional, biología celular y molecular, biología de plantas y ecología.

El Simposio cuenta, además, con sesiones de pósters en las que más de 190 becarios e investigadores de distintos puntos del país estarán presentando sus investigaciones en curso. En ellas se podrán ver 190 trabajos de investigación que abarcan diversos temas: neurociencias, biología celular y molecular, ecología, microbiología, inmunología, biología de plantas, biología estructural y medicina traslacional. Cabe mencionar que asistieron 50 estudiantes de distintas provincias y de países del Mercosur becados por el IBioBA a través del FOCEM – Mercosur, que presentaron sus posters.

Primera jornada

El primer panel del jueves estuvo dedicado a la microbiología y ecología, en el que expuso la directora del Instituto Max Planck de Microbiología Marina, Nicole Dubilier; el científico chileno Esteban Vöhringer-Martínez; y los argentinos Lucas Garibaldi y Amy Austin. La segunda sesión versó sobre temáticas de dinámica y plasticidad de tejidos, y expusieron Sara Wickström y Jochen Rink, ambos directores de Institutos Max Planck, junto a la investigadora del CONICET Gabriela Pagnussat.

La primera jornada del Simposio culminó con una conferencia magistral del ganador del Premio Nobel de Medicina en 1991, Erwin Neher, quien disertó sobre sus investigaciones de los mecanismos de transmisión sináptica. El encuentro se extenderá hasta el viernes con sesiones sobre neurobiología, biología celular y molecular, señalización, microbiología, biología estructural y biología de plantas.