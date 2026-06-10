El Municipio acompañó a emprendedores locales en la Expo Fest

La propuesta, organizada por el sector privado, tuvo lugar del 5 al 7 de junio en el predio de la Sociedad Rural, y contó con stands de productores y comerciantes, patio de comidas, espectáculos en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

El pasado fin de semana se desarrolló la Comodoro Expo Fest, evento organizado por el sector privado y emprendedores locales con el objetivo de reactivar el comercio y ofrecer alternativas de entretenimiento para toda la familia. En ese marco, el gerente ejecutivo del Ente Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, recorrió los distintos espacios y destacó la importancia de apoyar aquellas iniciativas privadas, que según dijo “generan oportunidades de desarrollo económico, fortalecen la producción local y potencian la visibilidad de los proyectos de la ciudad”.

“Estamos muy contentos por acompañar a los emprendedores locales, en particular en esta propuesta que genera un espacio de exposición, encuentro y comercialización. Para nosotros, es muy importante estar presentes junto a quiénes recibieron financiamiento a través de los microcréditos que brinda la Agencia y que hoy pueden mostrar, consolidar y vender sus productos”, remarcó.

En ese sentido, explicó que la participación en este tipo de eventos “tiene un doble objetivo, por un lado, fortalecer el crecimiento de los emprendimientos locales y, por otro, acercar a la comunidad las herramientas y políticas públicas que impulsa Comodoro Conocimiento”.

Del mismo modo, Squillace sostuvo que “buscamos que más emprendedores, personas con ideas y ganas de desarrollarlas, se acerquen a la Agencia y conozcan todas las herramientas que tenemos disponibles para acompañarlos en cada etapa de sus proyectos”.

Un ecosistema emprendedor en crecimiento

Durante la recorrida, el funcionario destacó el crecimiento sostenido del ecosistema emprendedor de Comodoro Rivadavia y el trabajo colaborativo que se genera entre productores y emprendedores de distintos sectores. “Cada vez son más las personas que logran transformar sus ideas en proyectos concretos”, enfatizó.

En esa línea, señaló que, desde Comodoro Conocimiento, “promovemos espacios de vinculación para que surjan nuevas oportunidades, alianzas y desarrollos”, al tiempo que expuso que “hoy se puede ver cómo muchos emprendedores trabajan de manera articulada, compartiendo experiencias, insumos, packaging y conocimientos”.

Asimismo, el gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento valoró el impacto de programas impulsados por la Agencia, como la Sala de Elaboración y la marca Elaborado en Comodoro, herramientas que contribuyen al fortalecimiento y crecimiento de la producción local, y resaltó el compromiso permanente del equipo de trabajo con el desarrollo emprendedor de la ciudad.

“Todos los meses, cientos de personas participan de las distintas propuestas y actividades que impulsamos, lo que nos llena de orgullo porque refleja el acompañamiento a aquellos emprendedores, productores e innovadores que apuestan todos los días al crecimiento de Comodoro”, concluyó.