Autoridades municipales y del Superior Tribunal de Justicia comenzaron a delinear el traspaso de inmuebles que quedarán vacantes. Uno de ellos alberga el archivo histórico del juzgado, cuya preservación y apertura al público es una de las prioridades.

El Municipio avanza con la recuperación de edificios judiciales tras la mudanza a la Ciudad Judicial

El traslado de dependencias judiciales a la nueva Ciudad Judicial abrió una instancia de negociación entre el Municipio y el Superior Tribunal de Justicia para definir el destino de varios edificios que quedarán desocupados en Comodoro Rivadavia. Este lunes, el intendente Othar Macharashvili mantuvo una reunión con la ministra del STJ, Camila Banfi Saavedra, con el objetivo de avanzar en un esquema de transferencia que permita incorporar esos espacios al patrimonio municipal.

Del encuentro también participaron el asesor letrado del Municipio, Jorge Echelini; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; y Andrés Giacomone, quien asumirá la presidencia del máximo tribunal provincial en el próximo período. Durante la reunión se analizaron distintos aspectos administrativos y técnicos vinculados al eventual traspaso de los inmuebles.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la situación del edificio donde funcionaban los antiguos tribunales, que actualmente resguarda el archivo histórico del juzgado. Según explicó el jefe comunal, la intención es conservar esa documentación y darle una proyección pública. “Allí se encuentra el archivo histórico y queremos preservarlo y ponerlo en valor para que pueda ser utilizado por la comunidad”, indicó Macharashvili.

En esa línea, el Municipio ya trabaja junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en un proceso de relevamiento y conservación del material. El archivo contiene expedientes y documentos que registran distintas etapas del desarrollo institucional y social de la ciudad desde sus primeros años.

Desde la Secretaría de Cultura, detalló el intendente, se inició un análisis preliminar del fondo documental para dimensionar su volumen y estado de conservación. La información, señaló, representa una fuente clave para investigadores, historiadores y para la reconstrucción de la memoria local.

Los equipos técnicos de ambas instituciones elaboran actualmente un protocolo que permita concretar tanto la transferencia del edificio como la custodia del archivo. El objetivo es formalizar el traspaso en los próximos meses y comenzar un proceso de puesta en valor del inmueble.

“Estamos trabajando para que en abril podamos realizar el acto de transferencia a la jurisdicción municipal”, adelantó Macharashvili, al remarcar que el espacio podría convertirse en uno de los ámbitos dedicados a la preservación histórica más relevantes de la ciudad.

Por su parte, Banfi Saavedra subrayó la importancia de mantener canales de diálogo entre el Poder Judicial y el Municipio para ordenar la transición derivada de la mudanza de dependencias. La ministra sostuvo que el encuentro permitió revisar el futuro de los edificios que quedarán vacantes y analizar alternativas para su reutilización en beneficio de la comunidad.