El Centro de Promoción Laboral impulsó una campaña de bienestar y cuidado ambiental con trabajadoras municipales

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, operarias del CPL recorrieron distintas áreas de la Municipalidad y entregaron productos de higiene femenina reutilizables confeccionados en los talleres del propio organismo.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Centro de Promoción Laboral (CPL) llevó adelante este lunes una acción orientada al bienestar personal y a la promoción de prácticas sustentables entre las empleadas municipales.

La propuesta consistió en un recorrido por diversas dependencias de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, donde operarias del organismo entregaron toallitas femeninas reutilizables elaboradas en los talleres del propio centro. La actividad comenzó en la Subsecretaría de Economía Social y continuó por áreas como las secretarías de Gobierno, Obras Públicas, Control Urbano y Operativo, además de la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, entre otras dependencias.

Durante la jornada se distribuyeron más de 50 productos de higiene femenina confeccionados con materiales reutilizables. El subsecretario de Economía Social, Ricardo Fueyo, destacó el valor de la iniciativa y la vinculó tanto con la fecha conmemorativa como con la necesidad de promover prácticas responsables con el ambiente.

“Es una de las tantas acciones que impulsa el CPL. En esta ocasión se vincula con el Día de la Mujer, pero también con la conciencia ambiental y el respeto por el cambio climático”, señaló el funcionario.

Fueyo también remarcó el rol social del área y su impacto dentro de la estructura municipal. Según explicó, el centro desarrolla habitualmente acciones orientadas a distintos sectores de la comunidad, incluyendo instituciones de salud, espacios vinculados a la discapacidad y otros ámbitos sociales. Además, subrayó que el trabajo de confección realizado por el CPL permite sustituir compras externas de indumentaria laboral. “La producción propia de ropa de trabajo y otros elementos de calidad genera un ahorro importante para el municipio”, indicó.

Por su parte, la directora del Centro de Promoción Laboral, Leila Bayón, explicó que la actividad surgió a partir de una propuesta de las propias operarias del taller. “La idea nació dentro del equipo y quisimos compartirla con nuestras compañeras municipales. Muchas de ellas nos consultaban por estos productos sustentables, elaborados con materiales especiales”, expresó.

La funcionaria también destacó el volumen de producción que actualmente desarrolla el área. Según detalló, el CPL confecciona ropa de trabajo y deportiva para diferentes sectores del municipio y ya ha elaborado cerca de 6.000 prendas destinadas a empleados y cuadrillas operativas.

En paralelo, el organismo mantiene una agenda de capacitaciones abiertas vinculadas a la producción textil. En ese marco, Bayón adelantó que el viernes 13 se realizará un taller específico sobre la elaboración de estos elementos de higiene femenina reutilizables.

Finalmente, la capacitadora Marcela Cáceres explicó las características del producto distribuido durante la jornada. “Están confeccionadas con telas de algodón, cuentan con propiedades antialérgicas y una capa impermeable. Además, utilizamos materiales reciclados”, indicó.

Cáceres resaltó que este tipo de iniciativas combinan beneficios ambientales, económicos y sociales. “Son productos de uso personal que contribuyen al cuidado del medio ambiente y también pueden convertirse en una oportunidad de emprendimiento para muchas mujeres”, concluyó.