El Municipio entregó equipamiento de robótica a la Escuela 742

A través de Comodoro Conocimiento, se entregaron kits de Arduino, plaquetas y sensores destinados al espacio de robótica de la institución, que reúne a alrededor de 90 estudiantes.

La Agencia Comodoro Conocimiento entregó este lunes equipamiento de robótica a la Escuela secundaria de Formación Técnica Profesional N° 742 “Ciudad del Petróleo”, que será utilizado en el taller de robótica que funciona los sábados y que, durante el ciclo 2026, reúne a unos 90 jóvenes.

La entrega impulsada por Comodoro Conocimiento incluyó kits de Arduino, paquetes educativos de hardware y componentes electrónicos para la iniciación en tecnología. Cada kit incorpora una placa programable clave, además de un variado conjunto de plaquetas y sensores que captan señales del entorno, permitiendo a los alumnos diseñar, programar y construir prototipos de robótica y automatización desde cero.

En ese sentido, el gerente ejecutivo de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace destacó que la iniciativa forma parte del trabajo que se desarrolla a través del Club de Robótica, “fomentando este tipo de actividades, en función de las propuestas que surgen desde las escuelas y las que propone la Agencia”.

“Buscamos acompañar la formación de los chicos desde un espacio lúdico y de aprendizaje, brindándoles las herramientas propias del trabajo del futuro. Con las escuelas venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, en un vínculo permanente con docentes y directivos, escuchando sus necesidades y promoviendo los proyectos que nos acercan”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, la directora de la Escuela 742, Sandra Gómez, indicó que los sábados se lleva adelante un taller de robótica que se viene trabajando desde hace varios años. “En este ciclo 2026, tiene una afluencia de aproximadamente 90 chicos”, acotó.

Asimismo, señaló que la propuesta “les permite avanzar en algunos contenidos dentro de la currícula y mejorar en algunas cuestiones en cada uno de los espacios”, al tiempo que valoró la participación de los estudiantes en las actividades impulsadas por Comodoro Conocimiento. “Los chicos siempre tratan de participar en aquellas propuestas que tengan que ver con robótica”, afirmó.