El municipio entregó móviles policiales a la Unidad Regional

En el Predio Ferial, el intendente Juan Pablo Luque entregó cuatro móviles a la Unidad Regional, en busca de que los efectivos policiales tengan los elementos necesarios para cuidar a los comodorenses. El acto contó con la presencia del gobernador Mariano Arcioni y funcionarios municipales.

En este marco, el jefe comunal valoró el trabajo en conjunto entre el Gobierno provincial y las instituciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “La Municipalidad tiene la costumbre de trabajar en conjunto con nuestras fuerzas policiales. Nosotros con la Provincia intentamos aportar nuestro granito de arena porque los esfuerzos son mancomunados. Los recursos humanos y la infraestructura que tiene que poner la Provincia para poder trabajar y poder cuidar a cada uno de los comodorenses y chubutenses son muy importantes”, destacó.

Luque subrayó la importancia de que los efectivos de seguridad cuenten con más herramientas. “Hemos adquirido vehículos para que los efectivos policiales puedan trabajar junto con los operarios de la seguridad. Es el único camino para responder a lo que nos pide la gente con respecto a sentirse cuidada”, consideró.

“Las distintas fuerzas trabajan en conjunto, las entidades intermedias gestionan y, así, obtenemos resultados”, aseveró el intendente y agradeció al gobernador por alentar a seguir trabajando en conjunto. También felicitó a los funcionarios municipales por las gestiones realizadas para obtener los móviles.

Asimismo, Luque manifestó que se trabaja en un plan de seguridad para brindar un mejor servicio. “Los aportes de los contribuyentes son volcados directamente a acciones concretas. Seguiremos trabajando de esta forma porque es el mejor camino para darle a la gente lo que nos reclama”, aseguró el jefe comunal.

REFORZAR LOS PATRULLAJES

El secretario municipal de Control Operativo, Ricardo Gaitán, valoró que después de tanto trabajo se pueda hacer entrega de los móviles a la Unidad Regional. “El intendente nos marca un compromiso para aquellos que estamos abocados a la seguridad de la ciudad. Esto es una muestra de ese compromiso de la gestión de Juan Pablo Luque”, afirmó.

El funcionario municipal también detalló que las cuatro unidades reforzarán el 50% de las seccionales que existen en Comodoro: Segunda, Tercera, Quinta y Policía Comunitaria. “Es un esfuerzo muy grande que ha realizado la Municipalidad. El dinero que se recauda, vuelve al pueblo y está el compromiso de seguir trabajando mancomunadamente. Esto es parte de un enorme agradecimiento a la Policía del Chubut”, subrayó.

En tanto, el presidente de la Asociación Civil Pro Ayuda Policial, Guillermo Jones, agradeció a la Municipalidad por ayudar a que los efectivos policiales tengan los elementos necesarios para cumplir sus funciones. “Cuando apreciamos que la calle necesitaba mejorar el control y la prevención, se nos presentó la necesidad de comprar algunas unidades, pero la pandemia nos dejó sin esa posibilidad. Volvimos a golpear la puerta de nuestro intendente porque estábamos convencidos que no nos iba a decir que no. A los pocos días no llamó para hacernos entrega de la resolución”, destacó.

“Las cosas salieron en un momento difícil para comprar vehículos, pero lo logramos. Es muy satisfactorio porque estarán en servicio en beneficio de todos los vecinos”, afirmó Jones y consideró que seguirá visitando al intendente porque saben que siempre tendrán una respuesta a sus reclamos.

“Vamos a seguir trabajando por Comodoro y por nuestros vecinos. Gracias a los funcionarios que nos apoyan y, fundamentalmente, a nuestro intendente”, afirmó el presidente de la Asociación Civil Pro Ayuda Policial.