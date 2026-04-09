El Municipio impulsa la agenda de desarrollo sostenible y diversificación productiva

El encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles” reunió a actores clave para fortalecer una agenda común orientada al crecimiento económico con impacto social y ambiental en la región.

En el marco de una política pública orientada al desarrollo sostenible, el Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento realizó el encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles”, que tuvo lugar el pasado 6 de abril y reunió a 60 referentes del entramado productivo local, el sector público, la academia y organizaciones del tercer sector.

La propuesta, impulsada por Sistema B Argentina junto a las Empresas B locales Elsus y Altamira, contó con el respaldo institucional del Municipio de Comodoro Rivadavia, el Municipio de Rada Tilly, el Ente Autárquico Comodoro Conocimiento, el Ente Comodoro Turismo, el Puerto local y la Cámara de Comercio, Industria y Producción, consolidando un espacio de articulación clave para el presente y futuro de la región.

El presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que la diversificación productiva y el desarrollo sostenible son claves para el futuro de la región: “Estos espacios permiten articular actores, identificar oportunidades y avanzar en una agenda común que transforme el conocimiento en desarrollo real”.

Durante la apertura, la responsable de Dinamización de PyMEs y Cadenas de Valor de la Agencia, Débora Reitovich, puso en valor el acompañamiento municipal y remarcó que “no podemos pensar en futuros sostenibles si no es de una forma colectiva y considerando el valor social y ambiental”.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el desafío de diversificar la matriz productiva, una agenda que el Municipio de Comodoro Rivadavia viene impulsando a través de distintas iniciativas orientadas a reducir la dependencia de una única industria y fomentar nuevos sectores estratégicos.

Desafíos y nuevas oportunidades

“Tanto en Comodoro Rivadavia como en Rada Tilly, el contexto nos llevó a depender de una única industria y eso no nos permitía avanzar en la transformación de la matriz productiva. Tenemos equipos técnicos y mucha historia que nos hace capaces de avanzar en lo que nos propongamos y es una gran oportunidad, tenemos un potencial enorme para el turismo sustentable, la transición energética y la economía del conocimiento”, afirmó la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta.

En tanto, la directora del Instituto Médico Altamira (Empresa B) y codirectora de Grupo SOIFE, Solange Freile, señaló que “por muchos años no trabajamos como empresarios… hoy hay muchas personas y grupos que están trabajando en esta diversificación”. Seguidamente, el gerente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco puso en valor el potencial del territorio en distintos sectores productivos al afirmar que “tenemos la obligación de desarrollar corredores, de proteger nuestros recursos locales y a los talentos que apuestan a este sector”.

A su turno, la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando De Blanco subrayó que cada crisis es una oportunidad, hoy el mar nos ofrece múltiples y muy diversas oportunidades de generar inversión y empleo”. Asimismo, el presidente de Transición Energética Sostenible (TES), Rolando Rivera manifestó que “tenemos parques eólicos que abastecen a una población de tres millones de habitantes y podríamos multiplicarlo por 10 o por 15”.

Empresas con impacto y nuevo paradigma

El segundo panel del evento fue moderado por Juan Carlos Guazzone, Consultor B local, y contó con las experiencias de desarrollo de las Empresas B Elsus, Grupo Mitre y Boomerang Viajes, así como de Generis, que está en proceso de certificación.

Al respecto, la Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina, Marina Arias destacó que “desde Sistema B impulsamos a las empresas como agentes de cambio y que el empresariado argentino es un ejemplo para el mundo”.

“Sistema B impulsa un cambio en el paradigma económico poniendo a las personas y al ambiente en el centro. Con 292 Empresas B Certificadas en Argentina y más de 10.700 en el mundo, el modelo de triple impacto se consolida como una tendencia en crecimiento”, finalizó.