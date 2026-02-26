El Municipio mejora la circulación peatonal en el barrio Moreno

Los trabajos se realizan sobre la avenida Manuel Quintana. El objetivo es mejorar la circulación peatonal en un sector donde funcionan un establecimiento educativo y el Hospital Alvear.

El Municipio de Comodoro Rivadavia avanza con trabajos de mejoramiento de la circulación peatonal en el barrio Moreno, a través de una intervención integral sobre la avenida Manuel Quintana, un sector de alto tránsito diario por la presencia de instituciones claves para la comunidad.

Las tareas están a cargo de la Dirección General de Conservaciones Viales, Proyectos y Ejecuciones de Obras, y consisten en la preparación de suelo y posterior llenado de veredas, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para peatones que circulan por la zona.

La obra contempla la ejecución de veredas en ambos márgenes de la avenida. En el frente a la cancha, se interviene en una superficie aproximada de 382,8 metros cuadrados. En tanto, del lado de la cancha se ejecutan alrededor de 500 metros cuadrados de vereda. En este sector, la superficie es mayor debido a que la vereda cuenta con un ancho aproximado de 2,5 metros en gran parte de su extensión.

Los trabajos buscan dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos, mejorando la transitabilidad en un área donde se registra una importante circulación peatonal diaria, tanto por la cercanía de un establecimiento educativo como del Hospital Alvear.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de la intervención. “Estamos avanzando con una obra necesaria para el barrio Moreno, en un sector muy transitado donde la vereda era de tierra. El objetivo es mejorar la circulación peatonal y brindar mayor seguridad a quienes caminan diariamente por esta zona”, expresó.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “se trata de trabajos que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos porque ordenan el espacio público y garantizan una circulación más segura, especialmente para niños, adultos mayores y personas que asisten al hospital o a las instituciones educativas cercanas”.

Finalmente, Ostoich señaló que estas acciones se enmarcan en el plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio. “Seguimos trabajando barrio por barrio, atendiendo necesidades concretas y priorizando obras que fortalecen la accesibilidad y el uso seguro del espacio público”, concluyó.