El Municipio presentó el primer chatbot de VIH e ITS de la Patagonia

Con la implementación de MARA, el Estado Municipal continúa construyendo un camino basado en la innovación en materia de prevención y el valor de construir políticas sostenidas, articuladas y con perspectiva de derechos.

En el marco de las jornadas “Transformaciones políticas en las estrategias locales de VIH e ITS”, realizadas en conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida, la Secretaría del Municipio llevó adelante este lunes en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP) el acto central donde se realizó la presentación oficial de MARA, el primer chatbot municipal de VIH e infecciones de transmisión sexual.

Participaron del acto autoridades locales, provinciales e internacionales, entre ellas el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; el presidente y el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate y Domingo Squillace respectivamente; la asesora en información estratégica para ONUSIDA Cono Sur, Clarisa Brezzo; el coordinador técnico de la Red por Naciones Unidas, Sergio Maulen; el asociado del Programa del área de Desarrollo Inclusivo de ONU, Diego Borisonik y la jefa de Exploración y Digital Advocate del Laboratorio de Aceleración del PNUD Argentina, María Eugenia López.

TRABAJO TERRITORIAL Y AMPLIACION DE DISPOSITIVOS

El secretario de Salud, subrayó la importancia del trabajo territorial y la ampliación de dispositivos comunitarios, al sostener que “vamos avanzando y complementándonos con las nuevas tecnologías para estar al alcance de lo que vivimos y lo que va a venir para que Comodoro Rivadavia pueda tener herramientas como estas para toda la comunidad”.

“Hay una decisión del intendente y de todo el gabinete con el objetivo de trabajar para la gente y eso estamos haciendo desde que asumimos, entendiendo que esto no es un discurso, sino que es un trabajo en territorio que implica generar espacios de cuidado reales para todos los vecinos”, remarcó el funcionario.

Asimismo, Espíndola agradeció el trabajo conjunto e intersectorial en pos de la salud de los comodorenses e indicó la importancia de “trabajar la prevención de forma combinada para abordar el VIH SIDA, que se traduce en darle conocimiento a la persona, más allá del resultado, para que cada individuo sea escuchado, asesorado y asistido en muchas de las dificultades que tiene para transitar la vida diaria”.

Seguidamente, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate, destacó la relevancia de incorporar tecnología y herramientas innovadoras al servicio de la salud pública, al valorar “el esfuerzo del equipo de Salud, esencialmente por no renunciar a la obligatoriedad de difundir, de informar, de analizar, de debatir y de ser estrictos respecto de los argumentos científicos que provocan la enfermedad y la posibilidad de su tratamiento, cura y recepción”.

MAXIMA ESCALABILIDAD

Sobre el chatbot basado en un software abierto, que está orientado al aprendizaje del lenguaje natural y cotidiano con la característica de que se sigue perfeccionando, Zárate expresó que “es un chat para el que se tomó la decisión técnica, que aprenda con inteligencia artificial todo lo que se está realizando, y cualquier punto de acceso permite que eso ocurra. Funciona a través de Meta y a través de ChatGPT, lo que permite que, además, por estar en la nube, tenga una máxima escalabilidad”, describió Zarate.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Cativa, señaló que “es una satisfacción que se haya creado este programa de la plataforma virtual, en estos tiempos donde todo el mundo se maneja desde lo virtual y con velocidad en tiempos que se necesita mucho la prevención y el conocimiento”.

El evento representó el cierre de una primera etapa de trabajo iniciada en 2024, año en que Comodoro, se convirtió en el primer municipio patagónico en adherir a la Declaración de París, reafirmando su compromiso con políticas públicas de salud basadas en derechos, accesibilidad e información para toda la comunidad.

A partir de esta adhesión, la ciudad fortaleció de manera sostenida las acciones de prevención, a través de campañas de concientización territorial, espacios de testeo y el desarrollo del primer Dispositivo Municipal de Prevención Combinada, un avance inédito a nivel local.

En ese camino, MARA se posiciona como una herramienta digital accesible, segura y clara, que complementa el trabajo de los equipos sanitarios y facilita el acceso a información fundamental para la prevención.

Como parte del acto, se realizó un reconocimiento a autoridades y referentes que acompañaron el proceso, entre ellos la Dra. Clarisa Brezzo (ONUSIDA Cono Sur), el Dr. Sergio Maulen (Red por Naciones Unidas), Diego Borisonik y María Eugenia López (ONU–PNUD Argentina), el Dr. Jorge Brugna, reconocido infectólogo de la ciudad y la Dra. Silvia Wekselman, infectóloga de Comodoro Rivadavia.

Los especialistas coincidieron en la importancia de promover herramientas de acceso rápido a la información —como el chatbot MARA— y sostener políticas de prevención combinada en territorio.

Con esta presentación, el Municipio reafirma su liderazgo regional en políticas de prevención del VIH y otras ITS, consolidando un modelo de trabajo colaborativo entre el Estado, organismos internacionales, instituciones y especialistas de la salud.