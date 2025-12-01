El Hospital de Rada Tilly se suma a los testeos

Este lunes 1° de diciembre, miércoles 3 y viernes 5 de 9 a 11 horas se realizarán testeos rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales.

Con motivo de conmemorarse este 1° de diciembre el "Día Internacional de Respuesta al VIH" se realizarán distintas actividades tendientes a visibilizar la importancia de los cuidados y la prevención de esta enfermedad en el hall del Hospital Rural de Rada Tilly y otros centros de salud.

“La propuesta incluye difusión a través de cartelería en sala de espera del hospital con entrega de folletería e interacción de los usuarios” informó la directora del Hospital Rural, Maruja Ponce, explicando que “de las actividades participarán el servicio vacunatorio, salud comunitaria, laboratorio y el plantel médico”.

Detalle de actividades

Se suman las jornadas de testeos rápidos VIH y sífilis, los días lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 de diciembre de 9 a 11 horas, los cuales son rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales.

Dentro del Hospital Rural de Rada Tilly se contará con un espacio privado para asesoría y entrega de resultados. En caso de ser necesaria atención médica se coordinará con el servicio de prevalentes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Las actividades proponen una charla médica a cargo del doctor Carlos Latorre.

Cabe agregar que a nivel mundial la campaña se difunde bajo el lema “Cero muertes por VIH en el 2030” con la idea de generar conciencia sobre la enfermedad. Según estadísticas se estima en un 13% de las personas que tienen VIH y lo desconoce. Es por ello que el diagnóstico temprano permite el acceso a los tratamientos de manera oportuna.