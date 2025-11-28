Campaña de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual

En el marco de una serie de actividades de concientización, prevención y promoción de la salud sexual impulsadas por el municipio comodorense, se concretó la entrega de folletos en las calles céntricas. Este sábado, la campaña continuará con la II Edición de la “Noche de los Testeos”. En tanto, el lunes se concretará una jornada de capacitaciones y posteriormente el lanzamiento de una plataforma digital con chatbot enmarcada en la campaña #ElijoSaber.

Este viernes, en horas del mediodía, el equipo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante la entrega de folletos con información sobre la promoción y prevención del VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En la ocasión, la actividad contó con la presencia del secretario de la cartera sanitaria, Jorge Espíndola; distintos profesionales de la Secretaría; y la mascota de Comodoro Turismo.

Al respecto de la campaña de salud pública, Jorge Espíndola indicó que, desde la Secretaría, “estamos haciendo la promoción de la actividad de VIH, que se va a tener lugar este fin de semana en nuestra ciudad. Vamos a estar con múltiples actividades que desarrolla el municipio en el marco de la II Edición de la Noche de los Testeos”.

En el mismo sentido, el funcionario destacó que el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual en el país “hace que reforcemos la campaña, más allá de que a nivel local venimos trabajando con este tema hace mucho tiempo”. Mientras que comentó que el año pasado Comodoro Rivadavia, firmó la Declaración de París, “siendo el primer Municipio de la Patagonia que se adhirió a la prevención combinada del VIH. Además, con el apoyo de ONUSIDA, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la Red de Municipios de VIH del país, nuestra ciudad forma parte de las políticas en estrategias locales de VIH-ITS”.

NOCHE DE TESTEOS

Entre las distintas actividades, este sábado 29 y domingo 30, en el horario de 20:30 a 2, en el exterior del Centro Cultural, se realizará la II Edición de la Noche de los Testeos, con la presencia del tráiler Municipal, del laboratorio Diagnos y del Ejército Argentino, espacios que brindarán testeos gratuitos de VIH/Sífilis y asesoría.

En tanto, el día lunes 1 de diciembre, se lanzará el primer chatbot de Argentina específico para obtener información sobre VIH Infecciones de Transmisión Sexual. En este sentido, Espíndola subrayó que “somos la primera ciudad para desarrollar este tipo de programa para que toda la ciudadanía, a través de un WhatsApp, pueda buscar información, ver a qué lugares puede concurrir, qué horarios y evacuar todas las dudas que tengan sobre el VIH, las ITS, la forma de protegerse y qué hacer cuando tiene alguna situación”.

En la misma jornada, desde las 8 hasta las 12 en el Centro de Información Pública, se desarrollará la capacitación “Transformaciones políticas en las estrategias locales de VIH-ITS, un desafío y compromiso permanente con nuestra comunidad”, donde se espera contar con la presencia del reconocido coordinador técnico de la Red por las Naciones Unidas, Sergio Maulen; de la asesora en Información Estratégica para ONUSIDA Cono Sur, Clarisa Brezzo; y referentes del PNUD.