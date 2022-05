El municipio ratificó su apoyo al deporte comodorense

La firma de 85 convenios ratificó el compromiso del equipo de trabajo de Juan Pablo Luque con las instituciones deportivas de Comodoro Rivadavia. El Socios Fundadores vivió una verdadera fiesta con más de tres mil deportistas. “Tenemos que seguir trabajando porque todavía nos faltan muchos derechos por conquistar. La ciudad merece una clase política que entienda que invertir en el deporte no es gastar la plata”, destacó el intendente.

El compromiso con las instituciones deportivas es una de las características de la gestión de Juan Pablo Luque. Ese deber se reafirma todos los años con diferentes acciones: canchas de césped sintético, becas, capacitaciones, indumentaria y elementos de trabajo, entre otras propuestas.

El equipo de trabajo municipal entiende que el deporte es una política pública que permite generar cambios. Y para seguir transformando a Comodoro en una sociedad más igualitaria, equitativa e integral, se firmaron acuerdos con 85 instituciones para garantizar el apoyo durante este año.

El acto se realizó en el Socios Fundadores, donde el intendente rubricó la firma de los convenios acompañado por tres mil deportistas locales. Estuvieron el viceintendente Othar Macharashvili; el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García; además de miembros del gabinete municipal, concejales, dirigentes deportivos y excombatientes de Malvinas. La fiesta del deporte permitió que todos los sectores estén representados, evidenciando una gestión marcada por la igualdad.

“Este es un encuentro con el deporte como lo hacemos todos los años, con la firma de convenios donde nos comprometemos a poner los recursos del Municipio para que puedan seguir desarrollando sus actividades”, sostuvo el intendente.

En este sentido, Luque ponderó el rol que cumple el Ente Comodoro Deportes en la sociedad y destacó las acciones que se llevan adelante desde las distintas áreas municipales, al afirmar que “confiamos en que este desarrollo deportivo se vaya profundizando y lograr una sociedad más saludable. Cuando muchos descreen de este tipo de políticas, nosotros seguimos apostando porque los resultados están a la vista”.

Continuando en esta línea, el jefe comunal valoró el trabajo de los dirigentes deportivos y resaltó los beneficios de invertir en el deporte. “Cuando hablamos de deporte, hablamos de educación y de varias aristas más. No es solamente poner plata en el deporte, porque cuando hablamos de inversión, se trata de cada uno de esos ejes que se ven beneficiados para que podamos tener una política pública a nivel sanitaria, de seguridad y de igualdad”, consideró.

“Las instituciones de Comodoro cumplen un rol fundamental porque generan igualdad, de la misma manera que lo hacen los espacios públicos. Todas son políticas que se terminan aglutinando en objetivos puntuales para tener una sociedad más pacífica y más amigable, donde nos podamos sentir más iguales. Para eso, tiene que estar el Estado intentando cumplir ese rol, ya que requiere de inversión y una buena administración. Estamos muy contentos de seguir cumpliendo con lo que prometimos”, indicó el intendente.

“SEGUIR TRABAJANDO

PARA SALIR ADELANTE”

Asimismo, el jefe comunal recordó sus comienzos en el Club Gimnasia y Esgrima para destacar lo que está viviendo la dirigencia deportiva en Comodoro. “Yo salí de la dirigencia deportiva y hoy estoy recordando todo lo vivido. Tenía 26 años y muchos sueños para mi club y para el deporte de Comodoro. Recurríamos al Estado y teníamos pocas respuestas, pero nos arreglábamos como podíamos. Por eso, uno valora muchísimo a la dirigencia deportiva, porque sabemos lo que es resolver problemas todos los días para tratar de cambiarle el día a día a muchos chicos y chicas”, aseveró.

“No fue fácil el camino para lograr todo lo que hoy estamos viviendo. Trabajando mucho, los comodorenses decidimos dejar de pelearnos entre nosotros y empezar a unirnos para lograr la ciudad que nos merecemos. El crecimiento diario de los clubes es un fiel reflejo”, apuntó.

Asimismo, el intendente afirmó que el trabajo debe continuar para seguir generando oportunidades. “Todavía nos faltan muchos derechos por conseguir. La ciudad merece tener una clase política que piense permanentemente en la inclusión, en entender que el deporte no es gastar plata, que el deporte educa, genera valores y nos da la obligación a los más grandes de inculcárselo a los más chicos”, señaló.

“Nosotros intentamos dejar una huella en Comodoro y les pedimos a ustedes que sean los que custodien todo esto que estamos intentando llevar adelante. Invertir más de 1200 millones en deporte es pensar en una sociedad más sana e inclusiva. Es la única manera que podemos salir adelante siempre”, sostuvo.

“DEFENDER EL DEPORTE”

En este marco, Hernán Martínez aseguró que el deporte comodorense vive una etapa dorada gracias al trabajo de sus dirigentes. “Ellos nos marcan qué tenemos que hacer porque tenemos una dirigencia deportiva, que apostó a defender lo que tenemos hoy, pero también porque hay una decisión política que ha decidido que el deporte sea una cuestión de Estado”, destacó.

El titular del Ente Comodoro Deportes también ponderó el trabajo en conjunto de la dirigencia. “Es la forma de trabajar que nos marca el intendente. Estar en el lugar, en el territorio, escuchando a la dirigencia para saber en qué los podemos ayudar y cómo podemos seguir avanzando para que todos podamos soñar con más”, aseveró.

“Para que todo esto se pueda hacer necesitamos de la decisión política, pero también que los concejales aprueben el presupuesto cada vez que lo necesitamos. Somos un equipo de trabajo y, en ese equipo, tenemos que agradecer a Germán Issa Pfister, que nos dice dónde, cuándo y cómo podemos ayudar a las instituciones. Él nos da las herramientas para que podamos seguir avanzando en materia deportiva”, subrayó.

Asimismo, el funcionario alentó a todos a valorar lo que ha logrado el deporte comodorense. “Si no valoramos lo que hoy tenemos, no vamos a poder seguir creciendo. Tenemos que dejar de mirar si el otro tiene un poquito más o un poquito menos, sino que debemos hacer lo que están haciendo los dirigentes, que es trabajar para todos, porque cuando invertimos en un club, invertimos en la sociedad. Los dirigentes tienen una gran responsabilidad de defender lo que hoy tenemos, porque contamos con una gestión en la que el deporte es un eje central. Eso que tenemos, no lo podemos perder”, recalcó Martínez.

ACOMPAÑAR EL FUTURO

Por su parte, los deportistas locales agradecieron el apoyo del municipio y celebraron que existan este tipo de políticas públicas. “Las obras son para la ciudad, no solamente para el deporte. Nosotros tenemos muchos chicos jóvenes, como Camila Contreras, que representó a la ciudad en los juegos Odesur. Sin dudas, esta camada va a tener muchísimas mejores condiciones que las que tuvimos nosotros gracias a la voluntad del Estado Municipal. Esto viene desde hace varias gestiones y es muy buena esta continuidad porque nos da previsibilidad como dirigentes”, sostuvo Cristian Nieva, presidente de Calafate Rugby Club.

Por su parte, Iris Barrionuevo, atleta master, celebró las acciones de la Municipalidad y destacó que es un orgullo representar a Comodoro en otras localidades o en el exterior. “Es importante que todos podamos construir desde el deporte. Detrás de un deportista hay un grupo de personas, un gran equipo de trabajo acompañando. Existe un enorme trabajo de equipo y sobre todo un gran trabajo de la familia. Soy una convencida de que se debe seguir apoyando a las futuras generaciones. Muchas gracias al Ente Comodoro Deportes por apoyar a los deportistas de la ciudad”, manifestó.

Asimismo, el presidente de La Federación Chubutense de Balonmano, Carlos Portas, destacó que “cuando se habla de deporte, se habla de inclusión. Es mucho más que contención, porque se aprende y es una forma de vida en Argentina. El 80% de los deportistas proviene de los clubes sociales que son asociaciones civiles y sin fines de lucro, donde todos son iguales de dueños. Ese compromiso y ese modelo de gestión es muy valioso para nuestro país”, sentenció.