Durante la reunión, se detallaron los avances incorporados y la forma en que permitirá fortalecer la gestión y administración de la información en las áreas involucradas.

El Municipio trabaja en el nuevo sistema para la gestión de la información catastral y de obra

La presentación del nuevo sistema para la gestión de la información catastral y de obra, se llevó adelante este martes al mediodía realizada en la Sala de reuniones de Intendencia, con la presencia del intendente, Othar Macharashvili, el secretario de Recaudación, Luis Perea; el secretario de Economía, Fernando Barría; el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; la subsecretaria de Ingresos Brutos y Fiscalización, Bárbara Victorino y el Subsecretario de Rentas, Gustavo González, junto a directores del área de Catastro, Obras Particulares y personal de Cómputos.

Durante el encuentro se mostraron las principales funcionalidades de la herramienta desarrollada a partir del trabajo conjunto entre el equipo municipal y personal profesional especializado en informática en lo concerniente a la gestión de la información catastral y de obra, a los avances incorporados y la forma en que permitirá fortalecer la gestión y administración de la información en las áreas involucradas.

Al respecto, Luis Perea indicó que “es un tema muy importante para el Municipio, en lo relacionado con la soberanía de los datos, fundamentalmente, porque desde el 2006 que no se hacía un desarrollo de esta magnitud. Desde las áreas de Catastro y Obras Particulares, se venía trabajando con un sistema denominado Magic, y ahora se pasó a un sistema llamado Apex en Oracle”, explicó.

Mientras que agregó que “esto permite la versatilidad de la información, tanto en la red tradicional como para el acceso vía celular móvil a los sistemas del municipio. Siempre buscamos mejorar el servicio, bajo las órdenes del intendente, donde nos pide que trabajemos de forma mancomunada con las otras carteras del gabinete y con las distintas direcciones”.

Por su parte, Bárbara Victorino comentó que “este trabajo se hizo teniendo en cuenta todas las necesidades del empleado municipal, con las distintas secretarías involucradas, por eso agradecemos a los trabajadores municipales que realizaron este desarrollo local”, destacó.

Se espera que la misma esté en funcionamiento para el mes de diciembre. “A partir de este desarrollo, toda la información de Obras y Catastro, que estaba en escritorios, se podrá sumar con todos los demás datos del Municipio. Desde la aplicación, cualquier contribuyente podrá acceder a esta información, sin restricciones”, señaló la subsecretaria.