El Municipio y UOCRA firmaron convenios de capacitación

Habrá cursos de formación de oficios para un total de 50 mujeres. Se busca promover la inclusión laboral en el rubro de la construcción, derribando estereotipos de género.

La firma del acuerdo tuvo lugar este martes en la sede de la Mutual de la UOCRA, en Km. 5, y contó con la presencia del presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo del organismo, Domingo Squillace; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el concejal Ariel Montenegro; el titular de UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; la referente de UOCRA Mujeres, Guadalupe Balbuena; el director de la Escuela de Oficios N° 652, Luis Robledo; y el capacitador Fabio Roldán.

El convenio incluye capacitaciones en colocación de adoquines, soldadura básica y soldadura por arcos con electrodo revestido, conformando un total de 300 horas y 50 cupos.

Esta acción es el resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad, a través de Comodoro Conocimiento, y la UOCRA, constituyendo una apuesta concreta por la igualdad de oportunidades, promoviendo la inclusión laboral de las mujeres en el rubro de la construcción.

En este marco, Zárate puso en valor el rol de Raúl Silva, quien “siendo referente de una gran organización como la UOCRA, con sus desafíos y problemas en este contexto que vive todo el sistema de empleo, se comprometió a trabajar pensando en el futuro, mediante estos acuerdos de formación laboral. Vamos a continuar profundizando en todo lo que tiene que ver con formación en oficios”.

Asimismo, anunció que, a partir del 17 de octubre, “vamos a realizar una convocatoria general a todos los gremios de la ciudad para crear mesas de trabajo con el fin de identificar cuáles son los requerimientos de formación de sus trabajadores e iniciar toda una programación para poder ejecutarla en el 2026. Esto representa un desafío grande, pero adquirimos una experiencia muy importante y exitosa en todo este tiempo”.

“Sabemos que las bolsas de trabajo de los gremios son un espacio muy importante para aquellos que están formados y que tienen vocación de trabajo y de desarrollarse personal y familiarmente. Debemos constituir un espacio cada vez más grande con estas propuestas, poniendo a los trabajadores en el centro de la escena y la generación de empleo en la punta de la agenda pública de cada acción de gobierno. El intendente Othar Macharashvili promueve activamente todo esto y vamos a profundizarlo”, concluyó Zárate.

“CAPACITARSE ABRE PUERTAS”

Por su parte, Silva destacó que “es fundamental que este tipo de capacitaciones se integren e insertar a las mujeres en nuestra gran bolsa de trabajo. Muchas de las compañeras que han trabajado en la construcción lo hicieron en otro tipo de oficio; hoy estamos intentando cambiar todo eso”.

En tanto, Guadalupe Balbuena valoró que “este tipo de capacitaciones son muy importantes para poner en valor todo lo que se viene realizando hace bastante tiempo con el grupo de mujeres. Esto abre la puerta a oportunidades de mejora, en un momento complejo a nivel empleo, por lo que debemos tener en cuenta que las empresas están buscando mano de obra calificada”.

“Estamos muy agradecidos con Raúl Silva y con el Municipio, ya que venimos trabajando en conjunto con Rubén Zárate y Domingo Squillace desde hace mucho tiempo para que esto sea posible. Estamos muy contentos por cómo se está avanzando”, sostuvo.

Por último, Luis Robledo remarcó el esfuerzo de Comodoro Conocimiento y la UOCRA para lograr estos convenios. “Llevar a cabo un curso desde cero implica mucho trabajo y ellos son quienes hicieron posible todo esto. La capacitación abre puertas, pero concretarla implica una fuerte labor de todos los actores”, destacó.