El noruego Jon Fosse ganó el Nobel de Literatura

El escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse, cuya obra además de haber sido representada en escenarios de todo el mundo ha sido comparada con la de Henrik Ibsen y Samuel Beckett, resultó ganador del premio Nobel de Literatura de 2023 "por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo indecible", según el fallo anunciado por la Academia Sueca en Estocolmo.

Fanático confeso de las obras del español Federico García Lorca, Fosse es uno de los autores más importantes en la actualidad, con un corpus de obras que ha sido traducido a 40 idiomas desde su debut en 1983 con "Raudt, svart" ("Rojo, negro". Desde entonces (1983) ha escrito más de cincuenta obras entre teatro, novela, poesía y ensayo.

El escritor era hasta ahora uno de los infaltables candidatos recurrentes al Nobel y su nombre había circulado estos días en los rankings de apuestas junto a otros como la china Can Xue, la rusa Liudmila Ulítskaya, el británico Salman Rushdie y el rumano Mirca Cartarescu.

Fosse se estrenó como dramaturgo en Europa en 1999, cuando se representó "Nokon kjem til å komme" (Alguien va a venir). Considerada una de sus obras fundamentales, él mismo la califica como la continuación de "Esperando a Godot", de Samuel Beckett, que reconoce como una de sus máximas influencias, junto a García Lorca, a quien pondera como uno de sus autores favoritos de todos los tiempos.

"Cuando leo las traducciones de sus versos siempre acabo añadiendo mis notas. Aunque no sé español, he adaptado 'Bodas de sangre' y 'La casa de Bernarda Alba' usando diccionarios en distintos idiomas. Hay un sonido muy particular en su obra y yo traté de capturar la poesía y el ritmo tan claro de su escritura. Lorca escribe una música literaria parecida a la que yo trato de plasmar", destacó hace un tiempo en una entrevista concedida al periódico El País.

Entre otras particularidades, el dramaturgo fue maestro de Karl Ove Knausgård, el último fenómeno literario de su país. Según relata el propio Knausgård en "Tiene que llover" -el quinto tomo de "Mi Lucha", la serie de novelas que le han convertido en una estrella de rock literaria- fue quien destrozó sus primeros versos. Según el relato, el inexperto Karl Ove fue aceptado en un taller literario en Bergen. Fosse, que apenas le lleva siete años, le corrigió el primer poema: "La primera línea es un tópico, la puedes quitar. También lo es la segunda línea. Y la tercera y la cuarta. El único valor que tiene este poema -dijo después de haber rechazado cada línea- es la expresión un cielo widescreen [a toda pantalla]. Consérvala y quita el resto”, evoca el compatriota noruego en ese libro.

En las últimas ediciones, los ganadores del Nobel de Literatura fueron la francesa Annie Ernaux (2022), el tanzano Abdulrazak Gurnah (2021), la estadounidense Louise Glück (2020), el austriaco Peter Handke (2019), la polaca Olga Tokarczuk (2018) y el británico Kazuo Ishiguro (2017), resumió la agencia Télam.