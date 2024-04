El padre de Cami Homs volvió a atacar a Rodrigo De Paul

Horacio Homs no le tuvo piedad al futbolista, luego de que este último salga a disparar fuerte contra la familia de la modelo.

El nuevo disco de Tini Stoessel llamado Un mechón de pelo desató una serie de polémicas dentro del mundo del espectáculo. La cantante lanzó un álbum dentro del cual se abre como nunca antes acerca de su vida privada, haciendo foco en su salud mental y la historia de amor que tuvo con Rodrigo de Paul, en medio de un escándalo con Cami Homs.

Cabe recordar que Tini fue apuntada como la tercera en discordia en la relación que De Paul tenía con Homs. En su momento se dijo que su romance con el futbolista comenzó cuando la modelo estaba embarazada de su segundo hijo, siendo muy criticada por ello.

Tras un 2023 bastante turbulento, ahora la intérprete se cansó y salió a disparar contra todos en su nuevo disco. Obviamente que uno de los temas más tocados dentro de su repertorio tiene que ver con esta historia de amor, disparando respuestas y opiniones encontradas de todos lados.

Por estos días, Horacio Homs, padre de Camila, prendió el ventilador en una nota con LAM y apuntó contra el futbolista por este romance que sostuvo con la cantante. Horas después el propio mediocampista salió a responderle con dureza, aunque tuvo una contrarrespuesta por parte del papá de la modelo.

“Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estando presente todos los días de su vida, no cada 6 meses. La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, expusó en sus historias de Instagram.

Luego agregó: “Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad. Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así. ¡Ya me da lástima!”.

Por otro lado, Horacio Homs también le agradeció a José Sosa, el actual novio de la modelo. Por supuesto que agradeció la fortaleza de su hija, y después remató: “La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece. No permitas más que te sigan maltratando cada vez que suena tu celu ¡Te amo siempre! ¡Feliz vida! ¡Viva el amor! Ah, para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga”.

La fuerte frase del padre de Camila apuntó a los dichos de De Paul, luego de que su exsuegro habló en LAM sobre el romance que tuvo con Tini. “Esa relación comenzó cuando mi hija estaba embarazada”, había dicho. “Cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”, se defendió el mediocampista en una historia de Instagram.