El padre de José Crettón pide juicio y condenas

Pasaron más de seis meses de la desaparición de José Crettón en la zona de El Maitén y hasta el momento no se logró dar con su cuerpo. Sobre el caso hay muchas versiones, como que se lo llevaron de la casa de donde vivía personas con uniformes de policías, para luego acabar con su vida.

Además, gracias a la investigación, se logró dar con un audio donde los acusados revelan que al joven le habrían pegado dos tiros en la cabeza y cortado el cuello. En diálogo con Radio 3, el padre del joven de 18 años, Sergio, reconoció que está “muy triste”, que piensa todos los días en su hijo y exigió la realización de un juicio abreviado.

“La fiscal del caso (Ruth Monge) sostiene desde hace tiempo que mi hijo está sin vida. Con todas las pruebas que hay se tendría que realizar un juicio abreviado y que los acusados digan dónde está mi hijo. No puedo dormir en paz”, expresó. “No puede ser que no aparezca y que esta gente siga callada. Me parece que ya tendría que haber una condena”, expuso.

Posteriormente, criticó a la fiscal Monge porqué le llegó la versión de que se llevaría a cabo un rastrillaje en una zona en la que ya se buscó más de una vez y con personal con canes especializados. «Quiero que la investigadora salga a desmentir esto. Cuando la llamo su celular da fuera de área y hace tiempo no responde mis mensajes», dijo.

“Mi hijo se fue a vivir a El Maitén con una mujer mayor, la cual lo hizo hablar con su ex pareja y lo robaron”, contó. Agregó que “me duele que la gente vulnere mis derechos y el de mi hijo que estaría sin vida. Si es así, él tiene el derecho de estar en un cementerio”.

Más adelante, ante la consulta de si tuvo contacto con la mujer que estaba en pareja con su hijo, el sujeto comentó que “tuve contacto con ella al poco tiempo del hecho” y declaró que ella y su familia estaría involucrada en la desaparición del joven.

“Si nosotros empezamos a hacer desapariciones como ellos sería muy grave, y no va a ser una sola. El día que aparezca el cuerpo de mi hijo vamos a poder dormir en paz”, añadió. Para finalizar, Sergio anunció que seguramente el viernes se realizará una movilización en la Ruta Nacional Nº 40, en El Maitén, para pedir por la aparición de su hijo y que se haga justicia.

Fuente: Radio 3