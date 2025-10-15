Durante una entrevista, el papá del cantante aseguró que tanto el representante como el abogado de su hijo son dos delincuentes.

El papá de L-Gante aseguró que en el entorno de su hijo "son todos delincuentes"

Miguel Ángel Prosi, padre de Elián Valenzuela (L-Gante), realizó fuertes declaraciones, apuntando directamente contra el entorno profesional de su hijo: su representante, Maxi el Brother, y su actual abogado, Nicolás Payarola. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el padre del músico hizo un contundente descargo.

Prosi comenzó refiriéndose al estado de su hijo y a los persistentes rumores sobre el consumo de sustancias: “El cambio de Elián es muy evidente y si él llega a estar drogado como todos dicen, ¿sabes lo que sería un video de él drogándose o un video? Sería un material muy bien pago y para sacarle algo a L-Gante debe estar haciendo las cosas muy bien porque si no sería noticia todos los días”.

El padre de L-Gante afirmó haber logrado alejar a su hijo de viejas amistades, a quienes calificó de "impresentables" y gente "que vivía al pedo". Sin embargo, aseguró que el entorno actual tampoco es favorable. Prosi apuntó directamente a los dos principales colaboradores de Elián.

“Ya le quedan pocos amigos de antes a Elián; he logrado sacárselos de encima; unos impresentables. Era gente que vivía al pedo y el entorno hoy es el abogado que ya sabemos lo que es y me refiero a Payarola que no lo cuida a mi hijo judicialmente y el representante que es Maxi que tampoco lo cuida. El abogado está inhibido para firmar en capital”, denunció Miguel Ángel Prosi.

El padre del artista agregó que su hijo no firma los contratos; es Maxi el Brother quien lo hace, señalando una supuesta soberbia por parte del representante que no lo "cuida artístiscamente". Prosi criticó la gestión del management, aludiendo a que "dejan siempre todo para último momento".

La crítica escaló a una grave acusación de índole financiera y judicial. Prosi aseguró que surgen "inconvenientes financieros que Elián no tenía idea" y lanzó una fuerte aseveración contra ambos colaboradores: “Payarola y Maxi el Brother son dos delincuentes y tengo pruebas, que me denuncien y citen”.

Finalmente, el padre del músico cuestionó la reciente noticia sobre la nueva denuncia de amenazas contra su hijo por parte de Torres: “Ellos me hablan al pedo y quieren mentir. Ahora se habla de una nueva denuncia contra mi hijo por amenazas a Torres y es una barbaridad”.