Oky Appo y Gabriela Gianatassio pusieron fin a su relación

Fue tras los comentarios gordofóbicos. El streamer tucumano y la ex Gran Hermano confirmaron su separación después de una ola de críticas por un episodio que encendió un picante debate.

Después de semanas de rumores y de una exposición mediática intensa, Oky Appo y Gabriela Gianatassio confirmaron oficialmente su inesperada separación. La noticia se dio a conocer luego de que ambos transmitieran por separado en sus canales, ofreciendo versiones distintas sobre el final de una relación marcada por la polémica.

Todo comenzó tras un comentario desafortunado del streamer tucumano, quien le dijo a su entonces pareja, en pleno vivo, que debía “bajar diez kilos”, generando un aluvión de críticas y un debate masivo sobre violencia simbólica y gordofobia. En una reciente transmisión, Oky intentó bajarle el tono a la situación. “Está todo bien con la Gaby, solo que no quiero hacer públicas cosas privadas”, dijo con evidente.

Aunque reconoció estar “triste por la situación”, buscó relativizar la ruptura: “No cortamos... bueno, sí. Es raro”. El streamer, que en el pasado ya fue cuestionado por sus relaciones mediáticas, admitió errores pero negó que el episodio haya sido la causa directa del final.

Gabriela, por su parte, fue contundente. En un vivo aparte, la exparticipante de Gran Hermano afirmó que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación. “Me hizo bien, pero empezaron a pasar cosas que no me gustaban. No soy una migajera. Cuando algo deja de hacerme bien, me voy”, explicó. También reveló que atraviesa una etapa de renovación: “Voy a viajar a Europa, pasar mi cumpleaños en París y estudiar inglés. Estoy feliz”.

El vínculo entre ambos había comenzado a principios de 2025, poco después de que Oky saliera de una internación por problemas de salud mental. Aunque al principio su relación parecía sólida, las transmisiones conjuntas empezaron a mostrar roces y momentos incómodos. El episodio del comentario sobre el cuerpo de Gabriela terminó de exponer una dinámica que muchos seguidores consideraban tóxica.

Pese a los intentos de Oky por justificar sus palabras -“no soy gordofóbico, estaba fuera de contexto”-, la repercusión fue tan grande que su imagen quedó nuevamente en el centro de la controversia. Gabriela, en cambio, aprovechó la ruptura para reivindicar su bienestar personal y dar un mensaje de empoderamiento que fue aplaudido por gran parte del público.