Martín Cirio sostuvo que Thiago Medina "parece lesbiana" tras su internación

El streamer quedó en el centro de la polémica por unos fuerte dichos sobre la apariencia del ex Gran Hermano tras el brutal accidente que casi le cuesta la vida.

En las últimas horas, Martín Cirio volvió a desatar la polémica y generó un gran debate en las redes sociales por opinar sobre el aspecto físico de Thiago Medina tras haber tenido un fuerte accidente.

Por estos días, el ex Gran Hermano fue dado de alta tras haber estado internado por semanas, luchando por su vida. Una vez en su casa, el joven sorprendió a todos al promocionar un sorteo de varios teléfonos IPhone 16. En este posteo, se lo podía ver a Daniela junto al padre de sus hijas, que sostenía uno de los dispositivos.

Esta publicación, tuvo una repercusión bastante importante en X, ex Twitter, y desató todo tipo de comentarios. A raíz de esto, La Faraona opinó en su stream y no tuvo piedad.

"Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...", comentó.

"Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", continuó generando indignación.

Como era de esperarse, este clip se viralizó y rápidamente salieron a atacar a Martín por la crueldad de sus palabras. "Me tiene harta este trolo no respeta nada. Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así", "No pelotudo, cualquier persona que sale del hospital luego de internado sale así. Encima se ríe", "Que desagradable que te rías de como quedo pobre pibe después de estar un mes internado", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto de lo que sucedió en la transmisión en vivo.