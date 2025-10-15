Georgina Barbarossa impactó al contar cómo se prepara para su muerte y qué tiene organizado

En televisión suelen aparecer confesiones inesperadas, pero pocas tan profundas como la que dejó Georgina Barbarossa durante su propio programa. En A la Barbarossa (Telefe), la actriz y conductora se animó a hablar de un tema que casi nadie aborda frente a cámara: la muerte. Lo hizo con naturalidad, mientras conversaba con Yanina Latorre, y su respuesta descolocó por completo a la panelista de LAM.

Todo comenzó cuando Yanina reconoció que tiene verdadero pánico a la idea de morir. “A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar, es una de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir”, confesó. En ese tono íntimo, agregó que no cree en la vida después de la muerte: “Creo que se termina todo”.

La charla parecía tomar un rumbo filosófico hasta que Georgina Barbarossa intervino con una frase que cambió por completo el clima. Con su característico humor, pero sin perder la seriedad del tema, sorprendió a todos: “Solita (Silveyra) tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado”, reveló. El comentario, que en un principio generó risas nerviosas, pronto se transformó en uno de los momentos más comentados de la emisión.

Intrigada, Yanina quiso saber más: “¿Cómo es tu muerte?”, preguntó. Y Georgina, fiel a su estilo, respondió con una mezcla de ternura y desparpajo: “Que se caguen de risa, que pongan música”. La frase desató la risa de todos en el estudio, mientras Latorre insistía en que prefería no pensar en ese tipo de cosas. “Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar”, retrucó.

La conductora cerró su idea con una reflexión simple pero contundente: “Quiero que la gente que quiero haga eso”. En ese momento, las risas cedieron a un breve silencio que dejó espacio para la emoción. Barbarossa no hablaba de morirse, sino de cómo quería ser recordada: con alegría, con música y con amor.

Lejos del dramatismo, su manera de abordar el tema dejó al descubierto una filosofía de vida basada en la celebración y la gratitud. No es casual: desde hace años, Georgina se caracteriza por combinar humor con profundidad, incluso cuando toca temas difíciles. En ese gesto también hay una manera de exorcizar el miedo, de ponerle luz a lo inevitable.

Su confesión, más allá de la sorpresa, resonó fuerte entre los espectadores. En un medio donde todo suele girar en torno al presente, Georgina Barbarossa eligió mirar de frente lo que muchos prefieren esquivar, demostrando que incluso la muerte puede pensarse con humor, con amor y con una sonrisa.