El papa León XIV volvió a ilusionar: "Argentina, allá vamos"

El Sumo Pontífice lanzó la frase durante un encuentro informal fuera del Vaticano, a pocos días de haber recibido el alta médica tras una intervención quirúrgica. Crece la expectativa por una eventual visita pastoral.

El papa León XIV envió este jueves un fuerte guiño que reavivó de inmediato las esperanzas sobre una posible visita pastoral a su tierra natal. En el marco de una ronda de saludos informales fuera del Vaticano, el Sumo Pontífice sorprendió a los presentes con un mensaje directo: "Argentina, allá vamos".

La escueta pero categórica frase resonó con fuerza en el ámbito eclesiástico y político nacional, especialmente al producirse tan solo unos días después de que el Santo Padre recibiera el alta médica tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

El gesto cercano del Papa, conocido por su impronta espontánea en este tipo de encuentros fuera de la agenda oficial, fue recibido como una señal de optimismo sobre el avance de su recuperación y sus planes de agenda internacional a mediano plazo.

Aunque desde la Santa Sede aún no se han brindado precisiones ni confirmaciones de fechas oficiales para un viaje apostólico, la declaración provocó una inmediata repercusión en la Conferencia Episcopal Argentina y entre los fieles locales, que siguen de cerca cada manifestación de León XIV respecto a un eventual regreso a la Argentina.