El papa rezó el Ángelus en su reaparición pública

Manifestó que retomará gradualmente su agenda tras haber sido operado de cáncer de pulmón. Expectativas por su viaje a Argentina.

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano, después de recibir el alta médica tras una operación de pulmón. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, encabezó el rezo del Ángelus, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y anticipó que retomará sus actividades de manera progresiva.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente su apoyo. ¡Gracias!”, expresó el pontífice desde el balcón del Palacio Apostólico. También reconoció especialmente la labor de médicos, enfermeros y del personal del hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado tras la intervención.

La aparición fue recibida con una ovación y aplausos de los presentes. León XIV también hizo referencia al impacto personal de la experiencia que atravesó: señaló que la enfermedad le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan situaciones similares. Al cerrar su mensaje, confirmó que, una vez superada la etapa más delicada, volverá gradualmente a sus funciones.

El pontífice fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un nódulo. Tras varios días de internación, recibió el alta médica el sábado, luego de que los controles y estudios realizados mostraran una evolución favorable.

La recuperación de León XIV mantiene la atención puesta en su próxima gira por Sudamérica, que contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. La visita al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.