Caso Nancy Godoy: detuvieron a dos peones y ya son cinco los arrestados

Tras nuevos allanamientos en la provincia de Corrientes, los investigadores confían en cerrar el círculo sobre lo ocurrido con la maestra rural. Además, secuestraron elementos personales de la víctima y tomarán muestras de ADN a sus familiares para eventuales cotejos.

La causa que investiga la misteriosa desaparición de la docente Nancy Godoy sumó dos nuevos detenidos en las últimas horas, elevando a cinco el número de personas arrestadas en la provincia de Corrientes. Con este avance, la Fiscalía confía en estar más cerca de esclarecer de forma definitiva el hecho.

Fuentes del caso confirmaron que durante la noche del miércoles se llevaron a cabo una serie de allanamientos que culminaron con la detención de los peones rurales Ireneo Zarza y un hombre de apellido Sandoval. En las próximas horas, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González formalizarán la imputación contra ambos, quienes se suman a los previamente aprehendidos Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas, y Ernesto Ezequiel Bordón.

Con el transcurrir de la investigación y a partir del análisis de diversos testimonios, las sospechas se concentran fuertemente sobre la figura de Zarza. La hipótesis de la pesquisa lo ubica en un "puesto tapera" ubicado a tan solo 150 metros de la escuela donde solía pernoctar Godoy, horas antes de que fuera vista por última vez. Testigos del lugar señalaron haberlo visto en ese sector consumiendo alcohol y con una actitud marcadamente agresiva.

Prendas clave y muestras de ADN

En paralelo a los arrestos, un procedimiento realizado en la vivienda de Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce, arrojó el secuestro de elementos de valor para la causa. Se trata de una campera negra y dos alpargatas que pertenecerían a la docente y que eran buscadas desde el inicio de las actuaciones. Las prendas fueron incorporadas al expediente para someterlas a peritajes y serán exhibidas a la familia este jueves para su reconocimiento formal.

Asimismo, la Fiscalía agendó dos nuevas rondas de entrevistas testimoniales y avanzará con la toma de muestras de ADN a la hermana y al hijo de Godoy. Dichas perfiles genéticos resultarán clave para realizar un eventual cotejo en caso de que los intensos rastrillajes que se despliegan en la zona permitan hallar restos humanos.