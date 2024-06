El papá de Loan dijo que el ex marino detenido no había sido invitado al almuerzo

En una entrevista con C5N, señaló que María Victoria Caillava y Carlos Pérez, los dos principales acusados, no habían sido invitados a comer y que fueron llevados por Laudelina, tía de Loan.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”, dijo José.

El hombre aseguró que su hijo “no estaba invitado” al almuerzo y que fue con él. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató. El padre contó que cuando dijo que se iba al almuerzo, el niño le insistió para que lo llevara.