En el marco de la 4ta edición del Patagonia Eco Film Fest Itinerante, se proyectará la emotiva película “Mi amigo el pingüino” en una función abierta y gratuita para toda la comunidad.

El PEFF Itinerante llega con una función especial de "Mi amigo el pingüino"

El miércoles 15 de octubre a las 20:30 hs, el Cine Español de Comodoro Rivadavia será sede de una nueva proyección del PEFF Itinerante, la versión en movimiento del Patagonia Eco Film Fest, el principal festival internacional de cine ambiental de la Patagonia. En esta oportunidad, se presentará la película “Mi amigo el pingüino”, una historia basada en hechos reales que invita a reflexionar sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza.

Este evento forma parte de una iniciativa que busca acercar el cine ambiental a distintas localidades, promoviendo valores de conciencia ecológica, respeto por el entorno y educación ambiental a través de propuestas culturales de calidad.

La película relata la entrañable relación entre un pescador brasileño y un pingüino de Magallanes rescatado del petróleo. Con ternura, humor y profundidad, la historia muestra cómo, año tras año, el animal regresa a visitar a su salvador, desafiando toda lógica y distancia. Dirigida por David Schurmann, y con las actuaciones de Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano y Nicolás Francella, el film combina un mensaje ambiental poderoso con un atractivo cinematográfico para todas las edades.

El valor del PEFF Itinerante no solo radica en la calidad de las películas seleccionadas, sino también en su capacidad de generar espacios de encuentro y reflexión colectiva sobre el cuidado del planeta. En esta edición, Comodoro Rivadavia se suma a esta propuesta con el apoyo de la Municipalidad, el Hotel Lucania y GORI, consolidando a la ciudad como parte activa de la red cultural y ambiental patagónica.

Cabe destacar que parte del rodaje de la película se realizó en la Patagonia argentina, especialmente en la provincia de Chubut, donde habitan importantes colonias de pingüinos de Magallanes. Esto aporta un valor visual y territorial único, conectando directamente al público local con los paisajes que aparecen en pantalla.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Se recomienda asistir con anticipación.

Fecha: Miércoles 15 de octubre

Hora: 20:30 hs

Lugar: Cine Español, Comodoro Rivadavia

Entrada:Libre y gratuita / hasta agotar capacidad