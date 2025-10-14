Se habilitó el tramo central de la Doble Trocha Trelew-Madryn

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, habilitó este martes el tramo de la Autovía Trelew-Puerto Madryn en la Ruta Nacional Nº 3, cuya reparación y construcción comprende un extenso tramo de 57,65 kilómetros entre ambas localidades, concluyendo la vinculación entre las mismas a través de una obra que durante más de dos décadas permaneció inconclusa y que registró numerosos accidentes viales y víctimas fatales.

“Primeramente quiero pedirle sinceras disculpas, en nombre del Estado Provincial, a las familias de las víctimas de accidentes de tránsito porque durante estos 20 años de desidia hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional y que avergonzaron a todos los chubutenses", expresó el gobernador, advirtiendo que "tenemos que ser conscientes de esa desidia y de esa corrupción: lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que las económicas".

El mandatario agregó que "esta ruta, que durante muchísimo tiempo fue paradigma de la corrupción, es la única ruta de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces sin que se hubiera terminado, donde muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios prebendarios y 'amigos' del poder de turno".

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo sostuvo que "la construcción de una provincia seria, previsible, con seguridad jurídica, pujante, se hace de abajo hacia arriba, buscando el hermanamiento de toda la ciudadanía; y esto no es un acto partidario, acá hay justicialistas, radicales, del PRO, independientes, vecinalistas, cámaras empresarias, los trabajadores de la UOCRA y sus representantes, y en definitiva, toda una comunidad para frente a lo que fue una historia oscura de nuestra provincia, y con la firme decisión de dar vuelta esa página de la desidia y la corrupción, para mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación, y de que la palabra se cumple".

DESENDEUDAMIENTO HISTORICO

"Gobernar también es explicar cómo se hacen las cosas, y hay muchos hablando 'pavadas', cuestionando por qué no se hacen otras cosas en lugar de esta obra. Yo les voy a contar de dónde salió el dinero para poder inaugurar esta ruta. Cuando asumimos, nos tocó el enorme desafío de desactivar una 'bomba financiera', que era el 'famoso' Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias", recordó Torres.

Sobre este punto, el mandatario describió que "eran 250 mil millones de pesos de deuda que la Nación podía 'rollear', refinanciar o 'pisarnos' y ahogar financieramente a Chubut", sumando a ello que "en ese momento, la decisión de la Nación fue ejemplificar al resto de las provincias, pisándonos la cabeza para mostrarle a estas últimas qué iba a pasar si no se arrodillaban frente a la Casa Rosada", remarcando que "Chubut se defendió, y no fue solo el gobernador: fueron los intendentes Gustavo Sastre, Gerardo Merino, todos los jefes comunales de la provincia, legisladores de todos los partidos políticos, y le demostramos al Estado Nacional, por primera vez en nuestra historia, que Chubut es una provincia chica, pero se sabe defender; y nos defendimos".