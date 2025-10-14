Un mural que simboliza contención y transformación en "La Casa"

El Proyecto Arte Público, coordinado por la profesora Carolina Barrientos junto a la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, concretó una nueva intervención artística en el Centro de Protección Integral “La Casa”.

El sábado 11 de octubre se llevó a cabo una nueva intervención del Proyecto Arte Público en el Centro de Protección Integral “La Casa”, bajo la dirección de la profesora muralista Carolina Barrientos, integrante de la FAV del ISFD N°806, en articulación con la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad.

La composición del mural propone una potente metáfora visual: la mujer que se transforma, simbolizada en mariposas, y las manos que sostienen una casa, representando la contención, el hogar y el lugar seguro que brinda este espacio a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Sin título-1

En la realización participaron Aldana García, Paulo Parada, Susana Zambrano, Ailín Retamal, Joshelin Mercado, Dana Humana, Agustina Millar, Florencia Gómez, Diana Serón y Carolina Barrientos, quien estuvo a cargo del boceto y la dirección artística. También colaboraron las mujeres que residen en “La Casa” junto a su directora, Silvina Muñoz.

Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer los lazos entre educación, arte y comunidad como una herramienta fundamental para crear conciencia sobre las problemáticas de género y promover espacios de encuentro y expresión colectiva.