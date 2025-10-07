La sala de espera de terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia fue intervenida por estudiantes del Instituto Superior de Arte N°806, en el marco del proyecto “Arte Público en la Escuela Pública”. La obra reinterpreta el clásico de Van Gogh con paisajes patagónicos, uniendo arte, educación y salud.

Llevaron color y esperanza al Hospital Regional con un mural inspirado en Van Gogh

El pasado sábado 4 de octubre, la sala de espera de terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se transformó en un espacio de encuentro con el arte.

A través del proyecto “Arte Público en la Escuela Pública”, perteneciente a la Facultad de Artes Visuales del Instituto Superior de Arte N°806, un grupo de estudiantes realizó un mural titulado “La Noche Estrellada en la Patagonia”, inspirado en la célebre obra de Vincent Van Gogh.

La intervención busca brindar calidez y color a un ámbito hospitalario, donde las personas suelen atravesar momentos de incertidumbre y espera. La pintura combina la estética del pintor neerlandés con elementos locales como el Cerro Chenque, el mar y el Faro San Jorge, integrando la identidad patagónica a una obra universal.

“Esta propuesta refleja lo que se puede lograr cuando las instituciones públicas trabajan de manera conjunta por el bienestar de la comunidad”, destacaron desde el proyecto, que tiene como objetivo tender puentes entre el arte, la educación y la salud.

El mural fue realizado por Carolina Plasencio, Joshelin Mercado, Yanina Álvarez, Cristian González, Débora Estívez, Katy Villegas, Diana Serón y Carolina Barrientos.

Desde el grupo, expresaron además un agradecimiento especial a Daniela, secretaria de Terapia Intensiva, por su convocatoria y acompañamiento durante todo el proceso.