El Petrolito comienza su etapa de definiciones

Este sábado hay actividad en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida, mientras que el domingo, la acción empezará a las 9.

El Torneo Petrolito 2025 continúa con una organización a pleno, llevando a cabo su programa de partidos en el gimnasio Ignacio Köening. Este evento, que se desarrolla en el barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, reúne a equipos de diferentes sectores de la ciudad, quienes compiten en fútbol infantil cada fin de semana.

El torneo no solo promueve el deporte de base, sino también el compañerismo, el esparcimiento, el trabajo en equipo con plena recreación creando lazos de amistad.

Detrás de esta importante organización, existe un grupo de técnicos, profesores, planilleros, árbitros, personal de mantenimiento y colaboradores de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes quienes trabajan por la niñez todos los fines de semana por más de un mes de manera continua. Su dedicación, junto con el esfuerzo de los entrenadores de los equipos, asegura que los jóvenes participantes disfruten del fútbol infantil año tras año en este histórico certamen.

Los padres, al llevar a sus hijos a jugar, también se suman a la experiencia, disfrutando del certamen cada sábado y domingo. Los encuentros son emocionantes y se viven con gran entusiasmo disfrutando del fútbol infantil, partidos que ahora entran en su etapa de definición buscando a los mejores clasificados por categoría.

Este sábado se juega desde el mediodía hasta pasadas las 18 y el domingo la actividad comienza a las 9 finalizando todo aproximadamente a las 19.

Los profesores que llevan adelante la competencia son Angel Cano, Romina Vasque y Brian Pereyra, quienes están acompañados por los coordinadores Antonella Vidal y Adrián Rasgido en esta 34ª Edición del Torneo de Fútbol Infantil Petrolito 2025.