El polémico festejo de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina

La gala de MasterChef Celebrity dejó un clima cargado dentro del estudio, pero la polémica no terminó cuando se apagaron las cámaras. Apenas se conoció la eliminación de Evangelina Anderson, un video publicado por Ian Lucas en sus redes sociales comenzó a circular y desató un nuevo capítulo en la tensión entre ambos.

El influencer apareció en una historia de Instagram celebrando que continúa en competencia dentro del reality. El mensaje llegó en un momento delicado del programa, ya que coincidía con la despedida de Evangelina Anderson, quien abandonaba el certamen entre lágrimas después de no lograr convencer al jurado con su plato.

En ese video, Ian Lucas se mostró satisfecho por haber llegado a la instancia final del programa y habló del esfuerzo que asegura haber hecho para prepararse para el desafío culinario. "Seguimos en carrera. No saben lo que trabajé y estudié. Tuve clases de cocina todos los días: volvía de grabar y tenía clases de cocina a la mañana y a la noche. Dejé la vida para estar ahí. Gracias a los que tiraron la mejor siempre. Y a los que no, me chupa un huevo".

La publicación llamó la atención porque apareció prácticamente al mismo tiempo que se emitía la gala donde Evangelina Anderson quedaba fuera de la competencia. La modelo se despidió del reality junto a Cachete Sierra, ambos ubicados a un paso de la final del programa.

El momento generó sorpresa dentro del estudio y entre los televidentes que seguían el programa. Durante la despedida, Eva no pudo contener las lágrimas mientras recibía las palabras del jurado y de sus compañeros, quienes destacaron su paso por el certamen.

La eliminación se produjo después de una prueba especialmente exigente para los participantes. En esa jornada, el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular evaluó los platos de los concursantes y decidió que tanto Evangelina Anderson como Cachete Sierra debían abandonar la competencia.

La coincidencia entre la eliminación y el video de Ian Lucas alimentó las interpretaciones entre los seguidores del programa. En los últimos días, ambos habían protagonizado un fuerte cruce público relacionado con el supuesto vínculo sentimental que mantuvieron antes de ingresar al reality.

Ese antecedente hizo que muchos usuarios interpretaran el festejo del influencer como una provocación. Mientras el video seguía replicándose en redes sociales, la polémica volvió a colocar a Ian Lucas y a Evangelina Anderson en el centro de la conversación entre los fanáticos de MasterChef.